Tämä plus-kokoinen malli kääntää päitä printtikuvioisella mekollaan, jossa on odottamaton yksityiskohta.

Mallit
Fabienne Ba.
@tatywashere__ / Instagram

Plus-kokoinen malli Taty @tatywashere__ herätti hiljattain paljon keskustelua jaettuaan kuvia printtikuvioisesta mekosta, jossa oli odottamaton yksityiskohta. Tämä tyylivalinta korostaa siluettia, joka leikittelee kuvion ja kankaan välisellä kontrastilla.

Printtimekko, jossa on valkoista turkista

Verkossa jaetuissa kuvissa Taty @tatywashere__ esiintyy yllään kuviollinen mekko, jolle on ominaista valkoinen turkisreunus hihoissa ja helmassa. Graafisen kuvion ja pehmeän tekstuurin yhdistelmä on esimerkki materiaalien taidokkaasta yhdistelystä, mikä on usein nähtävissä nykymallistoissa. Keinotekoista tai koristeellista turkista käytetään usein korostamaan vaatteen tiettyjä elementtejä.

Yksityiskohtien rooli siluetin rakentamisessa

Viimeistelyelementit, kuten teksturoitu reunus, voivat muuttaa asun kokonaisilmettä. Tässä tapauksessa valkoinen turkis luo visuaalisen kontrastin mekon kuviolle ja korostaa siluetin linjoja. Stylistit käyttävät usein näitä yksityiskohtia jäsentääkseen vaatekappaletta tai kiinnittääkseen huomiota vaatteen tiettyihin osiin. Tekstuureilla on merkittävä rooli asun visuaalisessa tasapainossa, erityisesti yhdistettynä kuvioihin.

Monimuotoisuuden kasvava merkitys muodissa

Plus-kokoisten mallien, kuten Tatyn @tatywashere__, läsnäolo kampanjoissa ja sosiaalisessa mediassa edistää kehon representaation kehitystä muotiteollisuudessa. Useat tarkkailijat korostavat "profiilien asteittaista monimuotoistumista toimituksellisessa sisällössä". Tämä kehitys on osa dynamiikkaa, jonka tavoitteena on heijastaa erilaisia kehonmuotoja ja identiteettejä. Monipuolisten ulkonäköjen esittely auttaa rikastuttamaan ymmärrystä nykytrendeistä.

Lyhyesti sanottuna, tällä valkoisella turkilla reunustetulla printtimekolla Taty @tatywashere__ esittelee siluetin, joka nojaa kuvion ja tekstuurin väliseen kontrastiin. Asun näkyvyys vahvistaa sosiaalisen median roolin muoti-inspiraation levittämisessä ja erilaisten vartalotyyppien esittelyssä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Plus-kokoinen malli Ashley Graham palaa värikkääseen vintage-tyyliin ja aiheuttaa sensaation

