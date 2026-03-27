Tämä malli esiintyy ilman meikkiä ja herättää lukuisia reaktioita.

Eteläkorealainen malli ja vaikuttaja Choi Jun Hee herätti hiljattain huomiota jaettuaan videon itsestään ilman meikkiä. Hän tunnetaan huolellisesti suunnitelluista sosiaalisen median asuistaan, ja päätti näyttää luonnollisen kasvonsa, mikä on jyrkkä kontrasti hänen julkaisuihinsa yleensä liitettävälle imagolle.

Luonnollinen video, joka yllättää internetin käyttäjät

Instagramissa julkaistussa lyhyessä videossa Choi Jun Hee esiintyy ensin silmälasit päässä ja ilman meikkiä, omaksuen tarkoituksellisen yksinkertaisen tyylin. Videolla näkyy sitten siirtymä hänen tavanomaiseen tyyliinsä, jolle on ominaista koristeellisempi meikki. Tämä visuaalinen kontrasti herätti nopeasti lukuisia reaktioita verkossa, ja jotkut netinkäyttäjät ilmaisivat yllätyksensä tästä "muutoksesta".

Ennen tärkeää tapahtumaa jaettu julkaisu

Tämä lausunto tulee samaan aikaan kun malli valmistautuu juhlimaan toukokuussa pidettäviä häitään. Tämän postauksen kautta hän näyttää halunneen näyttää henkilökohtaisemman puolen julkisuuskuvastaan ja korostaa luonnollista tyyliä, jota harvoin näkee hänen sosiaalisessa mediassa.

Choi Jun Hee tunnetaan myös eteläkorealaisen näyttelijättären Choi Jin Silin tyttärenä. Choi Jin Sil on merkittävä hahmo maansa viihdeteollisuudessa. Hän on kehittänyt omaa verkkonäkyvyyttään useiden vuosien ajan, erityisesti muoti- ja lifestyle-sisältönsä kautta.

Pohdintaa kuvasta sosiaalisessa mediassa

Videoon liittyy humoristinen viesti, jossa katsojia kehotetaan olemaan arvioimatta kirjaa kannen perusteella – teema, jota sisällöntuottajat usein käsittelevät. Esittelemällä imagonsa eri puolia eteläkorealainen malli ja vaikuttaja Choi Jun Hee havainnollistaa, miten sosiaalinen media voi vaikuttaa yleisön käsityksiin.

Havaitut reaktiot osoittavat jatkuvaa kiinnostusta aitoutta korostavaan sisältöön. Useat internetin käyttäjät korostivat arvostavansa tätä lähestymistapaa ja uskoivat sen edistävän realistisempaa kuvaa arkielämästä.

Julkisen kuvan ja spontaanisuuden välillä

Tämäntyyppinen julkaisu heijastaa myös digitaalisten käytäntöjen kehitystä, jossa monet julkisuuden henkilöt vaihtelevat voimakkaasti tuotetun sisällön ja spontaanimpien hetkien välillä. Tämä lähestymistapa antaa heille mahdollisuuden ylläpitää suoraa yhteyttä yleisöönsä ja samalla monipuolistaa tarjoamiaan formaatteja.

Jakamalla tämän meikittömän videon eteläkorealainen malli ja vaikuttaja Choi Jun Hee esittää vihdoin vivahteikkaamman näkemyksen julkisuuskuvasta muistuttaen meitä siitä, että verkossa julkaistavat ulkonäöt ovat usein seurausta tietyistä esteettisistä valinnoista.