Muotiviikoilla malli Emeline Hoareau ilmentää keskikokoisen luokan uutta kasvoa

Tatiana Richard
Kansainvälisillä catwalkeilla jotkut mallit onnistuvat tekemään pysyvän vaikutuksen jo ensiesiintymisistään lähtien. Näin on Emeline Hoareaun tapauksessa, nuoren Réunionin saarelta kotoisin olevan mallin, joka herättää huomiota muotiviikoilla. Keskikokoisella vartalollaan ja catwalk-karismallaan hän ilmentää mallien sukupolvea, joka pyrkii laajentamaan eri vartalotyyppien edustusta muotiteollisuudessa.

Merkittävä esiintyminen useilla catwalkeilla

Emeline Hoareau teki nopeasti itselleen nimen useissa viimeaikaisissa muotinäytöksissä. Hän käveli useille kansainvälisille muotitaloille ja brändeille Milanon ja Pariisin muotiviikoilla. Yksi hänen merkittävimmistä esiintymisistään oli hänen Givenchyn näytöksensä, jossa hän pukeutui strukturoituun siluettiin yhdistettynä leopardikuvioon. Hän osallistui myös BOSSin ja Jacquemuksen kaltaisten brändien näytöksiin vakiinnuttaen läsnäoloaan useissa merkittävissä muotipääkaupungeissa.

Mitä on "keskikokoinen" mallinnus?

Termiä "midsize" käytetään muotiteollisuudessa viittaamaan malleihin, joiden mitat ovat perinteisesti catwalkilla käytettyjen kokojen ja niin sanottujen plus-koon mallien kokojen välillä. Todellisuudessa nämä mallit edustavat usein vartaloaan lähempänä keskivertokuluttajaa. Keskikokoisten mallien suosion nousu on osa laajempaa trendiä muotiteollisuudessa, joka on jo useiden vuosien ajan pyrkinyt monipuolistamaan kampanjoissa ja catwalkilla näkyviä profiileja.

Näkyvyys alalla on edelleen rajallista

Näistä kehityskuluista huolimatta vartalonmuotojen monimuotoisuus on edelleen harvoin keskusteltu aihe muotiteollisuudessa. Useat tutkimukset ja analyysit osoittavat, että suurin osa kansainvälisillä muotinäytöksillä olevista malleista on edelleen hyvin hoikkia, mikä rajoittaa muiden vartalotyyppien edustusta. Keskikokoisten mallien, kuten Emeline Hoareaun, esiinmarssi nähdään siksi usein edistyksen merkkinä, vaikka nämä mallit ovatkin edelleen suhteellisen harvinaisia joissakin muotinäytöksissä.

Uusi mallisukupolvi

Emeline Hoareau on osa laajempaa liikettä, jota johtavat muut mallit, jotka auttavat muuttamaan kauneusstandardeja muodissa. Tässä liikkeessä usein mainittuihin henkilöihin kuuluvat mallit kuten Paloma Elsesser, Ashley Graham ja Precious Lee, jotka ovat auttaneet antamaan enemmän näkyvyyttä erilaisille vartalotyypeille. Uusien kasvojen, kuten Emeline Hoareaun, saapuminen osoittaa, että nämä muutokset jatkuvat alalla.

Merkittävien esiintymistensä myötä muotiviikoilla Emeline Hoareau on vähitellen vakiinnuttamassa asemaansa yhtenä keskikokoisten mallien uusista kasvoista. Hänen läsnäolonsa catwalkeilla heijastaa muotiteollisuuden yhä hitaampaa kehitystä kohti monimuotoisempaa kehonmuotojen ja identiteettien esittämistä.

Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Punaisessa samettimekossa tämä kurvikka malli luo silmiinpistävän ilmeen

