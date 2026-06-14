Varvassandaalit, eivätkö tyylikkäitä? Tämä yksinkertainen kikka todistaa toisin

Naisten muoti
Émilie Laurent
tongs customisation pour rendre plus chics
@hbgoodie / Instagram

Kesäkaudella varvassandaaleista tulee jalkojemme jatke. Nämä lähes yhden ainoan pohjan yhdistämät sandaalit, jotka eivät jätä epäilyksen varaan, ilmentävät kesää kaikessa loistossaan. Joskus liian rennoiksi tai yksinkertaisiksi kaupunkiin syytettyinä ne sopivat kuitenkin paljon lämpimän hiekan ulkopuolellekin. Miten? Lisäämällä muutaman luovan yksityiskohdan niiden Y-muotoiseen hihnaan.

Nosta flip-floppisi tasoa pienillä hiuslenkeillä

Alun perin varvassandaalit suunniteltiin ensisijaisesti käytännöllisyyttä ja mukavuutta silmällä pitäen. Ne voitiin helposti riisua jalan päältä hyppäämään veteen ja tuntemaan tuulen tuntu jaloissa. Mutta varvassandaaleista, joita ei ollut tarkoitettu täydentämään vapaa-ajan asuja, tuli nopeasti haluttuja muotiasusteita seuratuimmille nettifanien keskuudessa.

Nämä eivät ole enää ne sieluttomat ja kömpelöt varvassandaalit, joita käytimme vain paikallisella uima-altaalla tai rannalla. Pitkään havaijilaisiin paitoihin ja bermudashortseihin yhdistetyt minimalistiset, varpaita myötäilevät kengät tekevät paluun muotimaailmaan. Kultaisilla koristeilla, simpukkariipuksilla , punotuilla hihnoilla tai muutaman senttimetrin päässä maasta kohoavat varvassandaalit eivät ole enää vain postikorttikuva tai osa arkilomanviettäjän aloituspakettia. Ne valtaavat kadut ja poikkeavat valtaväyliltä. Kaikki tyylit eivät kuitenkaan sovellu näin rohkeaan kannanottoon.

Onneksi voimme uudistaa vanhojen, kiusallisten varvassandaaliemme tyylin täysin odottamattomalla asusteilla: hiuslenkeillä. Eikä ihan millä tahansa hiuslenkeillä. Niillä lastenosaston hiuslenkeillä, joita äitimme käyttivät luodessaan meille palmuaiheisia kampauksia. Menetelmä on yksinkertainen ja jopa tee-se-itse-aloittelijat osaavat sen hallita. Kuten @gabymendesensina osoittaa tutoriaalissaan, kiinnitä valitsemasi väriset hiuslenkit hihnan (mieluiten jäykän) ympärille ja yhdistä sitten molemmat päät oikealta vasemmalle. Kiinnitä kaikki irrottamalla hihna reiästään, pujottamalla hiusdonitsi sen läpi ja laittamalla se takaisin paikalleen.

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Gaby Mendesin (@gabymendesensina) jakama julkaisu

Varvassandaalien kustomointi tee-se-itse-tyyliin: viraaliksi levinnyt muotitrendi

Sosiaalisessa mediassa monet naiset improvisoivat askarteluprojekteja varvassandaaliensa ympärille, joita he pitävät liian yksinkertaisina. He personoivat niitä kaikenlaisilla asusteilla antaakseen niille enemmän luonnetta ja esitelläkseen niitä laajemmalla alueella kuin vain jäätelökioskin luona.

Sisällöntuottajilla on jokaisella omat menetelmänsä tässä kustomoinnin taiteessa. Jotkut kietovat lankarullia hihnan ympärille ja lisäävät sitten kimaltelevia riipuksia, kun taas toiset käyttävät hiuspinnejä integroituina koruina. Kekseliäimmät luovat kauden trendikkäimpien tyylien kopioita käyttämällä tekokukkia, kun taas romanttisemmat sitovat nauhoja varpaiden väliin hienostuneen ilmeen saavuttamiseksi. Mutta useimpien viraalivideoiden perusteella avain on riipusten kerääminen. Nämä pienet taskukorut muuttavat varvassandaalit näyttäviksi.

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Heather Goodmanin 🐚 (@hbgoodie) jakama julkaisu

Varvassandaalien käyttäminen kaupungissa: trendi, joka on yleistymässä

Aiemmin lomavaatteiksi luokitellut varvassandaalit ovat nyt löytämässä tiensä kaupunkityyliin, kunhan niitä käytetään tietyllä tasapainolla. Yhdessä hulmuavien housujen, pitkän hameen, kevyen mekon tai leveälahkeisten farkkujen kanssa ne voivat lisätä vaivattoman coolia silausta, joka nostaa kesäisen siluetin uudelle tasolle. Tarkoituksena ei ole käyttää niitä minkä tahansa kanssa, vaan sisällyttää ne tietoisena muotistatementtina.

Mukautetut varvassandaalit ovat loistava tapa irtautua perusilmeestään. Lisäämällä niihin helmiä, nauhoja, värikkäitä kuminauhoja tai riipuksia, niistä tulee henkilökohtaisempia, lähes ainutlaatuisia. Se on yksinkertainen tapa kierrättää kaapin perälle unohtunut pari antamatta periksi heräteostoksille. Ja ehkäpä juuri siinä piileekin tämän trendin ydin: antaa tyyliä tavalliselle esineelle hyvin vähällä vaivalla.

Viime kädessä varvassandaalit todistavat, etteivät niiden tarvitse olla hienostuneita ollakseen haluttavia. Pieni asuste, hieman mielikuvitusta ja muutama minuutti riittävät antamaan niille toisen elämän. Yhdistämällä tee-se-itse-hengen, ripauksen kierrätystä ja halun personoida, tämä temppu muuttaa kesän yksinkertaisimman kengän todelliseksi muotistatementiksi.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
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