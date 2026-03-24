51-vuotias Drew Barrymore kertoo avoimesti kokemuksistaan deittisovelluksissa.

Anaëlle G.
Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, kirjailija, ohjaaja, televisiojuontaja ja liikenainen Drew Barrymore avautuu humoristisesti kokemuksistaan deittisovelluksilla paljastaen anekdootin televisio-ohjelmassaan.

Odottamaton, mutta rakentava reaktio

Äskettäisessä Drew Barrymore Show'n jaksossa näyttelijä kertoi kysyneensä yleisöltään mielipidettä Tinder-biografiastaan. Hän täsmensi, ettei etsinyt avioliittoa tai lapsia – hän on jo kahden tyttären, Oliven ja Frankien, äiti ja kolme kertaa naimisissa – uskoen vapauttavansa miehet "alhaisesta paineesta". Miespuolinen katsoja nosti sitten kätensä: "Anteeksi, tuo on todella vastenmielistä. Se saa minut kuulostamaan sulkeutuneelta, jäykältä, ja minä juoksisin karkuun!"

Täysin hämmästyneenä Drew Barrymore huudahti: "Mutta halusin vain vapauttaa heidät!" Seuraavana päivänä hän päivitti bionsa ja myönsi palautteen arvon "heteromiehen näkökulmasta", kaukana hänen tavanomaisesta homoseksuaalien ystäväpiiristään. "Rakastin hänen avoimuuttaan", hän lisäsi ja korosti, että tämä raaka palaute auttoi häntä kommunikoimaan tehokkaammin.

Opittu läksy: vähemmän on enemmän

Drew Barrymore vetää tästä yksinkertaisen opetuksen: "Deittisovelluksessa on parasta sanoa mahdollisimman vähän. Et koskaan saavuta mitään olemalla liian suora tai liian epämääräinen – jätä se pois." Tämä filosofia heijastaa hänen rentoa lähestymistapaansa deittailuun 51-vuotiaana, aiempien avioliittojen ja vastoinkäymisten, kuten kummitukseksi joutumisen tai ensitreffeillä koetun vaaran pelon, jälkeen.

Lyhyesti sanottuna Drew Barrymore kääntää kritiikin positiiviseksi oppitunniksi ja todistaa, että 51-vuotiaana hän suhtautuu deittailuun kevyesti ja itseironisesti. Hänen aitoutensa on inspiroivaa: uskallus pyytää palautetta ja sopeutuminen ilman kaunaa ovat avain täyteläiseen rakkauselämään.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Juhlistaakseen 50-vuotissyntymäpäiväänsä Reese Witherspoon valitsi ylleen kimaltelevan hapsutetun mekon.
Näyttelijä Denise Richards jakoi kuvia kauneusleikkauksestaan.

