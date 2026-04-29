Addison Rae poseeraa yksinkertaisen vintage-höyhenboan kanssa ja aiheuttaa sensaation

Vaaleanpunainen höyhenboa, kissankorkokengät – Addison Rae ei tarvinnut enempää sytyttääkseen Instagramin liekkeihin. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, näyttelijä ja vaikuttaja julkaisi juuri yhden eniten kommentoituneista julkaisuistaan, eivätkä hänen faninsa puhu mistään muusta.
Höyhenboa, uudelleen keksitty vintage-asuste
Addison Rae julkaisi Instagramissa kuvakarusellin kuvatekstillä yksinkertaisesti vaaleanpunaiset sydämet. Julkaisun kuvista erityisesti ensimmäinen kuva herätti lukuisia reaktioita. Siinä laulajan siluetti näkyy varjojen leikkien takana yksinkertaisessa vaaleanpunaisessa hatussa ja vintage-boassa, joka esiintyy myös useissa muissa sarjan kuvissa.
Kuten usein käy, sosiaalisen median sytyttämiseen ei tarvittu paljoa: heti kun julkkis jakaa kuvan, joka vihjaa hänen vartaloonsa, kommentit moninkertaistuvat. Toisessa kuvassa Addison Rae tanssii vaaleanpunainen boa harteillaan kevyessä ja teatraalisessa ympäristössä.
Nouseva taiteilija
Addison Rae esiintyi Coachellassa 11. huhtikuuta 2026 lämmittelijänä Justin Bieberille päälavalla – merkittävä virstanpylväs laulajalle, jonka debyyttialbumi "Addison" julkaistiin edellisenä kesänä. Rolling Stone ylisti hänen suoritustaan, ja fanien reaktiot sosiaalisessa mediassa olivat innostuneita. Tämä Instagram-julkaisu on siis osa erittäin aktiivista kevättä, jossa jokainen julkaisu ruokkii keskustelua artistin medianäkyvyyden rakentamisesta.
Boakäärme, muutama vaaleanpunainen höyhen ja hyvin valittu kuvateksti – Addison Rae todistaa jälleen kerran, ettei hänen tarvitse tehdä paljoa saadakseen mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja herättääkseen välittömästi huomiota sosiaalisessa mediassa.