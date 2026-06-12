Ines de Ramonilla on valkoista pitsiä kumppaninsa Brad Pittin rinnalla

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

Ines de Ramon, huippuluokan korubrändin Anita Ko Jewelryn johtaja, vahvistaa jälleen kerran terävän tyylitajunsa. Hänet nähtiin hiljattain Roland-Garrosin katsomossa kumppaninsa Brad Pittin rinnalla, ja hän loisti pitsitopissa, joka vangitsi täydellisesti Pariisin turnauksen loppuvaiheen kepeän tunnelman.

Valkoinen pitsipaita kesäisellä tunnelmalla

Siitä lähtien kiertäneissä kuvissa Ines de Ramon esiintyy valkoisessa, eteerisessä yläosassa, joka on valmistettu erityisen herkästä kukkapitsistä. Hihaton vaate yhdistää kukkapitsipaneelit ja laskeutuvamman kankaan osia, mikä luo sekä elegantin että romanttisen liikkeen vaikutelman.

Keskellä pieni avaimenreikäyksityiskohta lisää hienovaraisen toimituksellisen silauksen. Tämä materiaalien kerrostuminen ja herkkä viimeistely antavat vaatteelle lähes couture-tunnelman – vaikkakin se sopii täydellisesti Pariisin auringon alla vietetyn tennispäivän rentoon tunnelmaan. Osoitus siitä, mitä pitsi voi tuoda kesäiseen asuun.

Huomaamaton tyylillinen allekirjoitus

Asusteissa Ines de Ramon valitsi johdonmukaisuuden ja yksinkertaisuuden. Kermanvärinen, puhtaan linjainen laukku, modernin ilmeen tuovat ylisuuret sävytetyt silmälasit ja yksinkertainen, luonnollinen kampaus täydentävät ilmeen hienovaraisesti ja vahvistavat eleganttia ja viimeisteltyä ilmettä.

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Roland-Garrosin (@rolandgarros) jakama julkaisu

Roland-Garros, sekä muodin että tenniksen leikkikenttä

Kuten joka vuosi, vuoden 2026 Ranskan avoimista on tullut todellinen rinnakkaismuotitapahtuma. Epäviralliset punaiset matot katsomoissa, huolellisesti kuratoitujen asujen paraati, romanttiset yhteydet julkkisten välillä: kahden viikon tapahtuma on pitkälti ylittänyt puhtaasti urheilullisen kontekstinsa. Ines de Ramonin ja Brad Pittin läsnäolo on tässä suhteessa osa vakiintunutta perinnettä. Täydellisesti koordinoitu pari, uskollisena alusta asti vaalimalleen hillitylle imagolle.

Esiintyessään Roland-Garrosissa 2026 Ines de Ramon vahvistaa asemansa yhtenä tämän hetken tyylikkäimmistä hahmoista. Se on jälleen yksi todiste siitä, että muodissa herkän vaatekappaleen valinta voi olla ratkaisevaa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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