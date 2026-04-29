"Oikean elämän Barbie": tämä urheilijasta malliksi ryhtynyt Barbie kiehtoo internetin käyttäjiä

Kentällä hän on yksi WNBA:n historian parhaista levypalloilijoista. Kentän ulkopuolella hänestä on tullut todellinen muoti-ikoni. Amerikkalainen koripalloilija Angel Reese, lempinimeltään "Bayou Barbie", edustaa uutta urheilijoiden sukupolvea, jotka kieltäytyvät valitsemasta urheilun ja tyylin välillä.

"Bayou Barbie" on tullut kulttuuriviittaukseksi

Lempinimi ei ole uusi. Louisianan osavaltionyliopiston (USA) opiskeluaikoinaan Angel Reese tunnettiin jo nimellä "Bayou Barbie". Tämä lempinimi on kehittynyt hänen uransa aikana: häntä kutsuttiin "USA Barbieksi" hänen esiintyessään Yhdysvaltain maajoukkueessa, "Euro Barbieksi" NBA:n Berliinin-ottelussa tammikuussa 2026 ja "Chi Barbieksi" Chicagossa. Monipuolinen persoona, joka on aina juurtunut ikonisen nuken vaaleanpunaiseen ja muoviseen maailmaan – mutta jolla on hyvin aito kunnianhimo.

Ensimmäinen ammattiurheilija, joka käveli Victoria's Secretin catwalkilla

Lokakuussa 2025 Angel Reese teki historiaa tulemalla ensimmäinen ammattiurheilija, joka koskaan valittiin Victoria's Secret -enkeliksi. Hän käveli catwalkilla Victoria's Secret -muotinäytöksen odotetussa paluussa New Yorkissa brändin kuuden vuoden poissaolon jälkeen. Tilaisuutta varten hän oli työskennellyt catwalk-valmentajan kanssa kävelynsä hiomiseksi ja julisti ennen näytöstä: "Se oli tarkoitettu minulle."

Angel Reese esiintyi catwalkilla kahdessa pinkissä asussa – ensin kukka-asussa boan kanssa, sitten pinkissä pitsihaalarissa revityn t-paidan alla, viimeisteltynä hopeisilla koroilla ja valtavilla valkoisilla enkelinsiivillä.

Victoria's Secret -niminen soolokampanja vuonna 2026

Huhtikuussa 2026 Angel Reese nousi uudelle tasolle ryhtyessään täysimittaisen Victoria's Secret -kampanjan kasvoiksi. Kampanja paljastettiin brändin lippulaivamyymälässä Midtown Manhattanilla. Tilaisuudessa hän oli pukeutunut LaQuan Smithin mustavalkoiseen kukonaskelkuvioiseen takki-mekkoon, jossa oli strukturoidut olkapäät, V-pääntie, korkea reisihalkio ja mustat teräväkärkiset avokkaat. Look, joka on täysin ristiriidassa koripallokentän kanssa – ja silti sama energia.

"Barbie Dream Fest" ja symbolinen vihkiminen

Maaliskuussa 2026 Angel Reese kutsuttiin Fort Lauderdalessa järjestettyyn "Barbie Dream Festiin", ensimmäiseen viralliseen, kokonaan Barbie-juhlaan, yhdessä amerikkalaisen tennispelaajan Serena Williamsin sekä sellaisten henkilöiden kuin astronautti Dr. Swati Mohanin ja olympiamiekkailija Ibtihaj Muhammadin kanssa. Tämä esiintyminen vahvisti virallisesti hänen asemansa "oikeana Barbiena" – moniulotteisena roolimallina kokonaiselle sukupolvelle.

Paljon enemmän kuin lempinimi: liikkeessä oleva yrittäjä

Angel Reese ei ole pelkästään urheilun ja muodin ystävä. Maaliskuussa 2026 hän lanseerasi oman vaatemallistonsa nimeltä "Angel Couture" yhteistyössä Juicy Couturen kanssa. Hän julkaisi ensimmäisen nimikkokenkänsä yhteistyössä Reebokin kanssa vuoden 2025 lopulla. Hän on myös DC Power FC -jalkapalloseuran perustajajäsen, "Unapologetically"-podcastin juontaja ja opiskelee parhaillaan kulinaarisia tutkintoja. Imperiumi on syntymässä vasta 23-vuotiaana.

Kentällä mikään muu ei ole muuttunut.

Kaiken kentän ulkopuolisen hypen ei pitäisi varjostaa pääasiaa: Angel Reese on ainoa pelaaja WNBA:n historiassa, joka on ottanut keskimäärin vähintään 12 levypalloa ottelua kohden kahtena peräkkäisenä kautena. Vuonna 2025 hän teki keskimäärin 14,7 pistettä ja otti 12,6 levypalloa ottelua kohden, sekä antoi 3,7 syöttöä ja riisti 1,5 palloa. "Barbie" pelaa aivan yhtä kovaa kuin kaikki muutkin – ja ottaa levypalloja paremmin kuin kukaan muu.

Lyhyesti sanottuna Angel Reese ei valinnut koripalloilijan ja muoti-ikonin välillä – hän päätti olla molempia, samanaikaisesti ja epäröimättä. Maailmassa, joka edelleen liian usein vaatii naisilta vain yhtä roolia, amerikkalainen koripalloilija Angel Reese vastaa "tupla-tuplalla".