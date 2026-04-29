58-vuotias näyttelijä Nicole Kidman aiheutti sensaation selättömässä mekossa, jossa oli odottamaton yksityiskohta.

Biarritzissa Chanel Cruise 2026-2027 -näytöksessä australialais-amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Nicole Kidman todisti, että asu voi olla kaksi asiaa samanaikaisesti: hillitty edestä, silmiinpistävä takaa. Musta mekko, jonka hän käytti tilaisuudessa, on täydellinen esimerkki tästä.

Biarritz, historiallinen paikka maamerkkiparaatille

Ranskalais-belgialainen suunnittelija Matthieu Blazy esitteli Chanel Cruise 2026-2027 -malliston 28. huhtikuuta 2026 Biarritzissa, Baskimaan rannikolla – samassa paikassa, jossa Gabrielle Chanel esitteli ensimmäisen muotimallistonsa vuonna 1915, Villa de Larraldessa. Muotitalo on valinnut tämän keskeisen sijainnin tarinansa keskipisteeksi.

Tilaisuutta varten talo kokosi yhteen historialliset lähettiläänsä ja muusansa: australialais-amerikkalaisen näyttelijän ja tuottajan Nicole Kidmanin, ranskalaisen näyttelijän ja tuottajan Marion Cotillardin, brittiläisen näyttelijän ja tuottajan Tilda Swintonin, ranskalais-romanialaisen näyttelijän Anamaria Vartolomein, amerikkalaisen ohjaajan Sofia Coppolan, Monacon prinsessa Carolinen tyttären Charlotte Casiraghin ja brittiläisen näyttelijän Michaela Coelin.

Nicole Kidman leikittelee kontrasteilla

Nicole Kidman esiintyi pitkässä mustassa pitkähihaisessa ja korkeakauluksisessa mekossa, joka vaikutti edestä hillityltä. Juuri selkä paljasti mekon todellisen luonteen: syvään uurrettu, vyötärölle ulottuva avonainen mekko loi silmiinpistävän kontrastin peittävyyden ja paljauden välille. Nicole Kidman täydensi asun nutturalla, korkokengillä ja aurinkolaseilla sekä minimalistisella meikillä.

Nicole Kidman osallistuu Chanel-risteilykuvaustilaisuuteen Biarritzissa, Ranskassa - huhtikuu 2026 🥀 pic.twitter.com/gHJ2PNGGnb — Nicole Kidmanin parhaat palat (@nicolekidmanhq) 28. huhtikuuta 2026

Merkittävä läsnäolon toinen vilkaisu

Tämä mekko oli Nicole Kidmanin toinen asu Chanel Cruisen vuoden 2026 muotinäytöksissä, jotka kestivät kaksi päivää. Ensimmäisenä päivänä hän esiintyi taupe-värisessä kashmir-poolopaidassa ja kynähameessa, jonka ainoa erottuva piirre oli keltakultaiset napit, joissa oli Chanelin kaksois-C-kirjain olkapäällä. Kaksi erihenkistä siluettia – toinen kodikas, toinen "yöllinen dramaattinen" – jotka kuvastivat hänen tyylillisen kirjonsa laajuutta.

Pitkäaikainen Chanelin muusa

Nicole Kidman on toiminut Chanelin lähettiläänä jo vuosia, ja hänen uskollisuutensa muotitalolle on edelleen horjumaton. Edellisenä kuukautena hän osallistui Chanelin Oscar-gaalaa edeltäville illallisille kevään 2026 Métiers d'Art -hamepuvussa, jonka neuletakissa ja hameessa oli leppäkerttuapplikaatioita. Huhtikuun 22. päivänä hän pukeutui mustaan, oranssiin, valkoiseen ja punaiseen tweed-asuun, kauluksettomaan jakkuun ja hapsuhameeseen New Yorkissa pidetyssä Lioness- sarjan lehdistötilaisuudessa. Chanel on selvästi kuin toinen iho hänelle.

Yksimielinen reaktio sosiaalisessa mediassa

Kuvat kuvaustilaisuudesta levisivät välittömästi verkossa ja herättivät ylistysaallon Nicole Kidmanin Instagram-tilillä. "Olet niin elegantti ja tyylikäs!!!" "Upea kuten aina." Vaikka naisten ulkonäköä ja vartaloita ei pitäisi tuomita tai kommentoida, tällaiset ystävälliset viestit ovat silti miellyttäviä lukea ja pohjimmiltaan tunnustavat Nicole Kidmanin johdonmukaisen tyylikkään ja hienostuneen tyylin.

Mekko, joka paljastuu vasta käännettynä – tämä on kenties paras metafora Nicole Kidmanin tyylille: eleganssi, joka ei paljastu heti, mutta joka jättää pysyvän vaikutelman avautuessaan.