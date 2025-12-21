Search here...

"Uusi Madonna?": Kuka on Adela, uusi ikoni, joka aiheuttaa kohua?

Léa Michel
Adéla Jergová, 22-vuotias slovakialainen laulaja, joka tunnetaan myös nimellä Adéla, on kutsuttu joidenkin toimesta "uudeksi Madonnaksi" rohkean tyylinsä ja esiintymistensä ansiosta. Hän ilmentää itsevarmojen poptähtien sukupolvea, jotka ovat yhtä provosoivia kuin lumoaviakin ja samalla vahvistavat ainutlaatuista taiteellista identiteettiään.

Alkuperäisistä kansainväliseen suosioon

Vuonna 2003 Bratislavassa, Slovakiassa, syntynyt Adéla varttui Moskovassa baletin ympäröimänä kolmen vuoden iästä lähtien, ja Hannah Montana inspiroi häntä haaveilemaan musiikin urasta. Itseoppineena tanssijana hän oppi englantia katsomalla amerikkalaisia televisiosarjoja ja tunsi nopeasti itsensä amerikkalaistuneeksi, mikä erotti hänet konservatiivisesta slovakialaisesta yhteiskunnasta. Teini-ikäisenä hän liittyi Wienin valtionbalettiin ja muutti sitten Lontooseen ja Los Angelesiin uransa parissa.

Vuonna 2023 hän osallistui selviytymisohjelmaan Dream Academy, josta hänet putosi aikaisin huolimatta eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin "Pink Venom" -esityksestä. Tämä kokemus, jota hän kuvailee "elämänsä pahimmaksi vuodeksi", nosti hänet tähteyteen Netflix-dokumenttisarjan "Pop Star Academy: Katseye" kautta.

Räjähdysmäinen ura ja arvostettuja yhteistyöprojekteja

Adéla aloitti soolouransa vuonna 2024 kappaleella "Homewrecked", jota Out Magazine ylisti, ja sen jälkeen kappaleella "Superscar". Vuonna 2025 kanadalainen artisti, muusikko ja laulaja-lauluntekijä Grimes otti häneen yhteyttä TikTokin kautta ja neuvoi häntä tuottamaan kappaleen "MachineGirl". Kappaleeseen tehtiin musiikkivideo Sofia Wylien kanssa ja tuottaja teki cameoroolin. Capitol Recordsin kanssa levytettyään hän julkaisi "DeathByDevotion" (tuottaja Dylan Brady) ja sen jälkeen EP:n "The Provocateur" elokuussa. Hän oli myös Demi Lovaton lämmittelijä vuonna 2026.

Miksi häntä verrataan Madonnaan… ja miksi hän erottuu joukosta

Monet pitävät Adélaa "uutena Madonnana" hänen nautintoa käsittelevien sanoitustensa, provosoivan koreografiansa ja normeja uhmaavansa kapinallisen asenteensa ansiosta. Popin kuningattaren tavoin hän yhdistää räjähtävää poppia tanssiin. Silti Adéla pitää kiinni "ainutlaatuisesta ja vertaansa vailla olevasta tyylistään": hänen sanoituksensa liioittelevat hänen todellista elämäänsä teatraalisella tavalla, ja hänen popmusiikkinsa sisältää hienostuneita harmonioita. Hän ei matki, hän keksii uudelleen.

Lyhyesti sanottuna Adéla edustaa vapautunutta, queer-ystävällistä ja globaalia pop-soundia, joka on syntynyt TikTokin ja reality-ohjelmien aikakaudesta. Hänen nousunsa – reality-tv:stä putoamisesta Capitol-sopimuksen solmineeksi artistiksi – todistaa, ettei hän ole vain kopioija: hän on todellinen perijä, joka luo oman legendansa.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
