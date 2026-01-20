Search here...

Ilman meikkiä ja pyjamassa, Lindsay Lohan herättää reaktioita verkossa

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Kaukana punaisilta matoilta ja valokuvaajien salamavaloista Lindsay Lohan päätti aloittaa viikon lempeästi. Tammikuun 19. päivänä 2026 "Freaky Friday" -näyttelijä jakoi Instagramissa harvinaisen kuvan itsestään ilman meikkiä, pukeutuneena tummansiniseen pyjamaansa, jossa oli valkoinen reunus. Kuvatekstillä "Maanantai täynnä energiaa… 💙" hän hurmasi faninsa rennolla ilmeellä, joka oli uuden tyyneyden symboli.

Luonnonkauneutta juhlittiin

Mukavasti sohvallaan asettunut Lindsay Lohan näyttää itsensä joka päivä sellaisena kuin hän on: hiukset irtonaisina hartioilla, aito hymy ja kirkas katse. Näyttelijätär on siis etääntymässä Hollywoodin standardeista esiintymällä viime kuukausina yhä useammin ilman meikkiä. Huhti- ja elokuussa 2025 hän oli jo julkaissut useita vastaavia selfieitä, pyjamassa tai juuri herättyään, ja puolustanut aidomman kauneuden puolesta.

Uudistunut itseluottamus

Muutettuaan Dubaihin ja palattuaan vähitellen elokuvamaailmaan Lindsay Lohan näyttää löytäneen tasapainon yksityisen ja julkisen elämänsä välillä. Jakamalla näitä luonnollisia hetkiä hän lähettää positiivisen viestin itsevarmuudesta ja ystävällisyydestä, kaukana pitkään häntä seuranneesta piinaavasta mielikuvasta.

Tällä spontaanilla ja pelkistetyllä selfiellä Lindsay Lohan todistaa, ettei hän tarvitse meikkiä loistaakseen. Yhdistämällä huumoria ja aitoutta hän paljastaa seesteisemmän puolensa itsestään ja inspiroi fanejaan omaksumaan oman luonnollisen kauneutensa.

