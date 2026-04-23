Alabama Barker esittelee kurvejaan korsetissa, joka herättää reaktioita.

Muusikko Alabama Barker, Travis Barkerin ja Shanna Moaklerin tytär, jakoi hiljattain paljon keskustelua herättäneen julkaisun sosiaalisessa mediassa paljastaen mustan korsetin ympärille rakennetun asun. Pitsiä ja strukturoitua siluettia yhdistävä vaate sopii jo ennestään laajalti nykyisten muotitrendien suosimaan estetiikkaan, jossa alusvaatteiden ja juhla-asujen väliset rajat hämärtyvät yhä enemmän.

Musta korsetti, jossain läpinäkyvyyden ja rakenteen välimaastossa

Pääosa on istuva musta korsetti, jossa yhdistyvät näkyvä luusto ja paneelit. Tämä rakenne korostaa Alabama Barkerin siluettia leikitellen samalla tuen ja visuaalisen keveyden välisellä kontrastilla. Tämän tyyppinen korsetti, joka on usein saanut inspiraationsa pitsistä, on tässä uudelleenkäyttöinen iltalookin luomiseksi, heijastaen tiettyä tyyliä.

Täydentääkseen tämän ilmeen Alabama Barker yhdistää korsettinsa mustiin sukkahousuihin ja polvipituisiin saappaisiin, vahvistaen tummempaa, hieman grunge-estetiikkaa. Tämä tyylivalinta korostaa kokonaisuutta.

Voimakkaita reaktioita sosiaalisessa mediassa

Alabama Barkerin julkaisu levisi nopeasti verkossa ja herätti lukuisia reaktioita. Jotkut internetin käyttäjät ylistivät asua "rohkeana ja trendikkäänä", kun taas toiset kommentoivat enemmän "asun erittäin paljastavaa luonnetta".

Kuten usein tämän tyyppisten siluettien kohdalla, tyylillisen ihailun ja tyylikeskustelun välinen raja on valitettavasti hyvin ohut. Muistutuksena, naisten vartaloista ja ulkonäöstä ei pitäisi väitellä: kaikki pukeutuvat haluamallaan tavalla, ilman että tämä oikeuttaa heidän ulkonäkönsä arviointiin.

Tässä mustassa korsetissa Alabama Barker omaksuu nykyaikaisen muodin estetiikan. Tämä asu havainnollistaa jälleen kerran sosiaalisen median vaikutusta nykytrendien muokkaamiseen.