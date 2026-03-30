47-vuotias Nicole Scherzinger uskaltaa pukeutua mustaan nahkaan punaisella matolla.

@nicolescherzinger / Instagram

Havaijilaistaustainen yhdysvaltalainen laulaja Nicole Scherzinger herätti huomiota vuoden 2026 iHeartRadio Music Awards -gaalassa näyttävällä esiintymisellään punaisella matolla. Seremoniaa juontaksi kutsuttu Scherzinger herätti huomiota asulla, joka herätti nopeasti lukuisia reaktioita sosiaalisessa mediassa ja musiikkilehdistössä.

Silmiinpistävä katsaus vuoden 2026 iHeartRadio Music Awards -gaalaan

Nicole Scherzinger valitsi tilaisuuteen olkaimettoman mustan nahkamekon, jolle oli ominaista strukturoitu leikkaus, joka korosti virtaviivaista siluettia. Asua täydensivät yhteensopivat pitkät nahkakäsineet, jotka ulottuivat kyynärpäiden yläpuolelle. Kokonaisuus loi modernin mutta itsevarman estetiikan, joka ilmentää rohkeaa lähestymistapaa muodolliseen tyyliin.

Minimalistinen ja hallittu siluetti

Nicole Scherzinger valitsi mekon esittelyyn suhteellisen minimalistisen tyylin. Hänen hiuksensa olivat väljät ja niissä oli keskijakaus, mikä tasapainotti asun strukturoitua ilmettä. Hänen meikkinsä oli luonnollisen sävyinen, ja sitä täydensivät kiiltävät huulet ja hienovaraisesti rajatut silmät.

Täydentääkseen lookin Nicole Scherzinger käytti suuria hopeisia korvakoruja, jotka toivat ripauksen valoa, joka oli vastakohtana mustan intensiteetille. Tämä asustevalinta säilytti visuaalisen harmonian viemättä huomiota pois pääasusta.

Huomattava läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Nicole Scherzingerin esiintymisestä otetut kuvat ja videot levisivät nopeasti verkossa ja herättivät lukuisia kommentteja internetin käyttäjiltä. Monet ylistivät laulajan eleganssia ja tyylin yleistä yhtenäisyyttä. Jotkut korostivat hänen tyylinsä modernia luonnetta, kun taas toiset panivat merkille hienostuneen siluetin, joka sopi täydellisesti tapahtumaan.

Nahka on edelleen suhteellisen harvinainen materiaali punaisella matolla, ja sitä käytetään usein yhdessä perinteisempien kankaiden, kuten silkin tai satiinin, kanssa. Tämä tyylivalinta lisää Nicole Scherzingerin ulkonäön omaperäisyyttä ja samalla osoittaa virallisissa tilaisuuksissa mahdollisten tyylien monimuotoisuutta.

Tällä mustalla nahka-asulla Nicole Scherzinger vahvistaa kykynsä tarjota näyttäviä tyylivalintoja säilyttäen samalla hienostuneen eleganssin. Valitsemalla strukturoidun ja modernin siluetin hän osoittaa jälleen kerran vahvan tyylitajunsa.

Hiustenlähdön jälkeen Vanessa Hudgens kertoo synnytyksen jälkeisestä todellisuudesta

