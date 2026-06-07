19-vuotias Kai Trump jakaa intohimonsa golfiin miljoonien seuraajien kanssa.

Hän poseeraa maila kädessä, kesken svingin tai vlog-tilassa kuulokkeet korvilla. Kai Trump – Donald Trumpin lapsenlapsi – on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä sosiaalisen median amatöörinaisten golfin seuratuimmista hahmoista.

Golf-ura, joka alkoi vain 2-vuotiaana

Kaikki alkoi hyvin varhain. Kai Madison Trump, nykyisen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vanhin lapsenlapsi ja Donald Trump Jr.:n ja Vanessa Trumpin tytär, löysi golfin vain 2-vuotiaana perheensä suosimilla monilla kentillä – Donald Trumpilla itsellään oli useita golfkenttiä Floridassa, New Jerseyssä ja Skotlannissa.

Nuori tyttö osoitti hyvin nopeasti poikkeuksellista lahjakkuutta. Ahkerana ja itseään vaativana hän jakoi harjoitusfilosofiansa amerikkalaiselle medialle viime vuonna: "Jos minulla on kaksi tuntia aikaa, en aio lyödä muutamaa palloa ja sitten tuhlata aikaa puhelimellani. Ei, aion ottaa kaiken irti kentällä olevasta ajastani." Tämä kurinalaisuus kannattaa: Kai Trump on nyt ensimmäisellä sijalla Golf NIL High School Girls Rankingsissa, joka on nuorten amerikkalaisten lukiolaisten tyttöjen golfaajien virallinen ranking.

Yli 8 miljoonaa tilaajaa kaikissa verkoissa

Golfin lisäksi Kai Trump on vakiinnuttanut asemansa todellisena sisällöntuottajana. Hän esiintyy Instagramissa, TikTokissa, X:ssä (entinen Twitter) ja YouTubessa nimellä @kaitrumpgolfer (tai TikTokissa @thekaitrumpgolfer), ja hänellä on nyt yhteensä yli 8 miljoonaa seuraajaa. Pelkästään hänen TikTok-kanavallaan on lähes 3,7 miljoonaa seuraajaa, kun taas YouTube-kanavalla on yli miljoona seuraajaa.

Hänen vlog-muodossa julkaisemansa videot yhdistävät harjoituksia, kurkistuksia turnausten kulissien taakse, lukiopäiviä ja perheen yhteisiä hetkiä. Se on huolellisesti luotu kertomus sosiaalisen median parissa syntyneelle sukupolvelle, joka hänen julkaisujensa kautta löytää käsityksen epätavanomaisen elämäntavan sisimpästä. Viime kuukausina hän jopa kuvasi paljon puhutun "temppulyönnin" ammattilaisgolfari Bryson DeChambeaun, kahdesti Major-turnauksen voittaneen pelaajan, kanssa.

NIL-arvostus naisten yliopistourheilun korkeimpien joukossa

Tällä digitaalisella läsnäololla on hyvin konkreettiset seuraukset. Yhdysvalloissa vuonna 2021 perustettu NIL (Name, Image, Likeness) -järjestelmä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa nuorten lukio- ja yliopistourheilijoiden palkkion saaminen heidän kuvastaan, on antanut Kai Trumpille yhden amerikkalaisen naisurheilun korkeimmista arvostuksista – nykyisen arvion mukaan noin 2,25 miljoonaa dollaria. Hän esiintyy näin ollen säännöllisesti NIL-rankingin kärjessä opiskelijaurheilijoiden joukossa.

Tämä aura on jo mahdollistanut merkittävän kumppanuussopimuksen allekirjoittamisen Accelerator Active Energyn kanssa, joka on energiajuomabrändi, jossa hän toimii sekä lähettiläänä että osakkeenomistajana. Aivan hiljattain hän jopa lanseerasi oman nimikkomakunsa nimeltä "Blue Raz Slush". Amazonista saatavilla oleva juoma myytiin loppuun alle kahdessa tunnissa.

Miamin yliopiston johtaminen

Valmistuttuaan lukiosta toukokuussa 2026 Kai Trump valmistautuu nyt aloittamaan uuden luvun elämässään. Hän on sitoutunut Miamin yliopistoon, jolla on yksi Yhdysvaltojen sadasta parhaasta yliopistogolfohjelmasta (NCAA:n I-divisioona). Hänelle tämä valinta ulottuu urheiluharrastuksia pidemmälle. "Kun olen yliopistossa, pystyn jatkamaan energiajuomien sisällyttämistä rutiiniini, erityisesti golfin, urheilun ja opintojen osalta", hän selittää tulevasta aikataulustaan. Opiskelija-urheilijan päivä, jonka hän aikoo dokumentoida tavalliseen tapaan säännöllisissä vlogeissaan.

Katso tämä postaus Instagramissa Kai Trumpin (@kaitrumpgolfer) jakama julkaisu

Ainutlaatuisen taustansa – golfin pelaamisen lapsuudesta asti, valtavan digitaalisen läsnäolonsa, amerikkalaisten naisurheilun korkeimpien joukossa olevan NIL-arvostuksensa ja Miamin yliopiston toiminnan – ansiosta Kai Trump näyttää raivaavan omaa polkuaan.