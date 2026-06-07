Vuosia 13-vuotiaana kuvatun kohtauksen jälkeen tämä näyttelijä käy ennennäkemätöntä taistelua

Saksalainen näyttelijä ja malli Nastassja Kinski on juuri saavuttanut historiallisen voiton. Kymmenen vuotta kestäneen oikeustaistelun jälkeen hän on onnistunut poistamaan ainakin väliaikaisesti vuonna 1975 kuvatun elokuvan, jossa hän esiintyy vain 13-vuotiaana kohtauksessa, jota hän pitää "erittäin sopimattomana". Tämä on ennennäkemätön taistelu eurooppalaisen elokuvan historiassa.

Kohtaus, joka ei enää toimi

Kyseinen elokuva on nimeltään "Wrong Move" ("Falsche Bewegung"), jonka ohjasi saksalainen elokuvantekijä Wim Wenders vuodelta 1975. Tuolloin 13-vuotias Nastassja Kinski näyttelee mykkää tyttöä Mignonia. Ongelmallisessa kohtauksessa hänet kuvataan "hänen ikäänsä sopimattomassa ruumiillisessa paljastuksessa" vuorovaikutuksessa aikuisen miehen kanssa, joka läimäyttää häntä ja sitten hyväilee hänen kasvojaan. Näyttelijä itse kuvailee kohtausta nyt "epänormaaliksi" – ja #MeToo-liikkeen jälkeen siitä on tullut monille sietämätön.

Ohjaaja itse myönsi tämän julkisesti Saksan elokuva-akatemian gaalassa 29. toukokuuta 2026: "En enää koskaan tekisi niin tänä päivänä. Tiedän tänään enemmän, paljon enemmän. Herkkyys on muuttunut; elämme täysin erilaisessa maailmassa kuin viisikymmentä vuotta sitten", sanoi saksalainen ohjaaja, elokuvatuottaja, käsikirjoittaja ja valokuvaaja Wim Wenders.

Kymmenen vuotta oikeustaisteluja

Näyttelijä Nastassja Kinski taisteli tämän tuloksen saavuttamiseksi lähes kymmenen vuotta. Hänen omien lausuntojensa mukaan hänelle ei kuvausten aikaan kerrottu, että hänen olisi riisuttava vaatteensa koko kuvausryhmän edessä. #MeToo-liike antoi hänelle vuosikymmeniä myöhemmin rohkeutta aloittaa ennennäkemätön oikeustoimi – tavoitteena saada kohtaus kokonaan poistetuksi lopullisesta versiosta ja saada korvauksia.

”Vaikka en 13-vuotiaana vielä tiennyt paljoakaan, olin jo huomannut, ettei se ollut normaalia”, hän kertoi Süddeutsche Zeitung -lehdelle. Ja vuonna 2024 hän lisäsi saksalaisella RTL-kanavalla: ”Se oli ensimmäinen elokuvani, ensimmäinen ohjaajani, hän ei suojellut minua.” Lausunto, joka kiteyttää täydellisesti hänen sitoutumisensa koko laajuuden.

Elokuvan väliaikainen vetäytyminen ja elokuvantekijän oma syyllisyys

Elokuvan väliaikainen poistaminen ohjelmien valikoimasta ilmoitettiin virallisesti 3. kesäkuuta 2026. Elokuvan käyttöoikeudet omistavan Wim Wenders -säätiön mukaan elokuva tulee uudelleen saataville vasta, kun kaikkien osapuolten – myös Nastassja Kinskin – hyväksymä ratkaisu on löydetty. Julkisessa lausunnossa elokuvantekijä Wim Wenders myönsi eräänlaisena mea culpana, että "Natassja Kinskiä olisi pitänyt suojella paremmin" kuvausten aikaan. Myöhästynyt lausunto, mutta se merkitsee suurta muutosta siinä, miten elokuvateollisuus alkaa kohdata omaa menneisyyttään.

Kysymys, joka ylittää hänen henkilökohtaisen tapauksensa

Tämä kamppailu nostaa esiin perustavanlaatuisen kysymyksen, joka ulottuu paljon Nastassja Kinskin yksittäisen tapauksen ulkopuolelle. Hän itse muotoili sen julkisesti huomattavan selkeästi: "Miten elokuvaperintöä hallitaan? Onko sallittua tai edes toivottavaa leikata kohtaus, jos se satuttaa näyttelijää? Voidaanko elokuvaa lyhentää jälkikäteen?" Tämä on kysymys, joka haastaa koko elokuva-alan. Voidaanko historiaa kirjoittaa uudelleen unohdetuksi tulemisen oikeuden nimissä? Pitäisikö taiteellisen vapauden nimissä säilyttää kuvat, joita ei enää nykyään kuvattaisi? Keskustelu on kaikkea muuta kuin ratkaistu, mutta Nastassja Kinskin myötä ennakkotapaus on nyt olemassa – ja se epäilemättä vaikuttaa tuleviin päätöksiin.

#MeToo-kampanjaan liittyvä taistelu

Tämä riita ei ole mikään yksittäistapaus, vaan osa laajempaa trendiä. Viime vuosina useat lapsena näytelleet näyttelijät ovat pyytäneet kohtausten poistamista tai muokkaamista, joita he pitävät sopimattomina. Vuonna 2025 Nastassja Kinski oli jo saanut saksalaisen NDR:n poistamaan Tatort-sarjan jakson, jossa hän esiintyi 15-vuotiaana samankaltaisessa tilanteessa.

Tällä voitolla Nastassja Kinski ei ainoastaan lunasta takaisin imagoaan. Hän avaa oven, joka aiemmin tuntui suljetulta kokonaiselta lapsena näytellyt näyttelijäsukupolvelta. Ja hän muistuttaa meitä siitä, että alaikäisten suojelua elokuvan kuvauspaikoilla – kuten kaikkialla muuallakin – ei pitäisi enää koskaan jättää yksinomaan niitä ohjaavien aikuisten harkinnan varaan.