93-vuotiaana tämä näyttelijä osoittaa eleganssia, joka kiehtoo edelleen.

Ensimmäisessä Lontoon Power of Women -palkintogaalassa (vuosittainen seremonia, jossa juhlitaan inspiroivia naisia ja heidän saavutuksiaan) brittiläinen näyttelijä Joan Collins esiintyi häikäisevästi aviomiehensä Percy Gibsonin rinnalla. Jo pelkkä hänen läsnäolonsa havainnollistaa täydellisesti, miksi hän on yksi punaisen maton suurimmista ikoneista.

Kultainen paljetein koristeltu toppi, Joan Collinsin ehdoton nimikkotuote

Mayfairin Chancery Rosewoodissa Joan Collins valitsi heti tunnistettavan asun: kultaisen kietaisutopin, joka on kauttaaltaan peitetty sadoilla pienillä paljeteilla, jotka heijastavat valoa pienimmästäkin liikkeestä. Vaatetus tuo mieleen lähes rivi riviltä tyylikoodit, jotka tekivät Joan Collinsista legendan "dynastian" aikakaudella.

Yläosan tyyliin sopivat korvakorut jatkavat vaatteen metallisia yksityiskohtia ja jäsentävät koko siluettia. Hänen vierellään istui aviomies Percy Gibson, joka oli valinnut yksinkertaisen tummansinisen puvun – antaen näin vaimonsa ulkonäön olla keskipisteenä. Hienovarainen mutta merkityksellinen asuvalinta.

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Palkittiin "Vuoden ikonina" Power of Women -tapahtumassa Lontoossa

Se oli todella erityinen ilta Chancery Rosewoodissa. Lontoossa ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma juhlistaa vuosittain elokuvan, television, musiikin ja median johtavia naishahmoja. Ja tänä vuonna Joan Collins palkittiin illan arvostetuimmalla palkinnolla – Vuoden ikonilla.

Seremoniassa palkittujen naisten joukossa olivat brittiläinen näyttelijä ja laulaja Cynthia Erivo, brittiläinen näyttelijä Emilia Clarke, brittiläinen näyttelijä ja laulaja Hannah Waddingham, Suki Waterhouse ja brittiläinen näyttelijä Emma Corrin – jälkimmäisestä tuli ensimmäinen ei-binäärinen henkilö, joka on saanut Power of Women -palkinnon. Tämä ennennäkemätön tunnustus heijastaa laajempaa trendiä kohti suurempaa edustusta, ja Joan Collins edustaa symbolisesti toista ylitettävää estettä: ikää.

"Sinun on tiedettävä, miten keksiä itsesi uudelleen": viesti uudelle sukupolvelle

Joan Collinsin kiitospuhe teki odotetusti pysyvän vaikutuksen. "Olen huomannut, että selviytyäkseen ja menestyäkseen tässä ammatissa on osoitettava, kuinka tärkeää naisten on uudistua. Teidän on tiedettävä, miten uudistua yhä uudelleen", hän kertoi yleisölle.

Lauseke tiivistää täydellisesti näyttelijättären uran. Hän on yli seitsemänkymmenen vuoden ajan kulkenut aikakausien läpi olematta koskaan sidottu yhteen rekisteriin. Joan Collins on brittiläisen elokuvan alkuvaiheista 1950-luvulla maailmanlaajuiseen suosioonsa 1980-luvun elokuvan "Dynasty" ansiosta ja viimeisimpiin televisiorooleihinsa asti edelleen ilmentänyt harvinaista eleganssia – sellaista, joka uhmaa aikaa kieltämättä koskaan menneisyyttä.

Hänen seuraava elokuvansa on vetoomus vanhusten kaltoinkohtelua vastaan.

Joan Collins käytti illan aikana tilaisuutta hyväkseen keskustellakseen myös uudesta projektistaan: "My Duchess", elämäkertaelokuvasta Wallis Simpsonista, Windsorin herttuattaresta, jossa hän näyttelee nimiroolia. Pian ensi-iltaan tuleva elokuva kertoo Wallis Simpsonin elämän yhdeksästä viimeisestä vuodesta – naisesta, joka vuonna 1937 meni naimisiin prinssi Edwardin kanssa tämän luopuessa kruunusta.

Hän kuvailee tätä ajanjaksoa vakavasti: ”Ne olivat hänen elämänsä viimeiset yhdeksän vuotta. Aluksi hän oli vahva ja voimakas nainen. Mutta valitettavasti toinen nainen tuhosi täysin hänen voimansa ja valtansa. Mielestäni tämä kuvaa paljon siitä, mitä maailmassa edelleen tapahtuu: vanhusten kaltoinkohtelua.” Viesti, joka resonoi entistä voimakkaammin, tulee 93-vuotiaalta näyttelijältä, joka kykenee ilmentämään näkymättömiä naisia ja antamaan heille takaisin heidän äänensä.

Lontoon Power of Women -tapahtumassa esiintyessään Joan Collins muistuttaa meitä siitä, että eleganssilla ei ole viimeistä käyttöpäivää eikä valmiita kaavoja. Ja että paljettien ja punaisten mattojen takana on ennen kaikkea nainen, joka jatkuvasti muuttaa jokaisen esiintymisensä elokuvamaiseksi hetkeksi.