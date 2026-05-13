Cannesin elokuvajuhlilla Michelle Rodriguezin lasit eivät jääneet huomaamatta.

Näyttelijä, käsikirjoittaja ja elokuvatuottaja Michelle Rodriguez saapui Cannesiin juhlistamaan Fast & Furious -elokuvan 25-vuotisjuhlaa – mutta ilmeisesti hän ei välttämättä halunnut tulla huomatuksi matkalla sinne. Hänen kokokasvot peittävät talviurheilutyyliset aurinkolasinsa eivät tuottaneet toivottua vaikutusta...

Historiallinen vuosipäivä Croisettella

Palais des Festivals -museon Grand Auditorium Lumièressa järjestettiin 13. toukokuuta 2026 ensimmäisen Fast & Furious -elokuvan erityinen keskiyön näytös elokuvasarjan 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Tämä oli harvinainen tapahtuma Cannesin elokuvajuhlilla, jotka avasivat ovensa yhdelle elokuvahistorian tuottoisimmista toimintaelokuvista. Amerikkalaisen näyttelijän, elokuvatuottajan ja ohjaaja Vin Dieselin, amerikkalaisen näyttelijä Jordana Brewsterin ja amerikkalaisen tuottajan Neal H. Moritzin ohella paikalla oli myös Meadow Walker – vuonna 2013 menehtyneen näyttelijä Paul Walkerin tytär – kunnioittamassa isänsä muistoa.

Michelle Rodriguez ei ole Cannesissa vieras – hän oli siellä viime vuonna kunniavieraana AmfAR-gaalassa Hôtel du Capissa. Tällä kertaa hän käveli Croisettea pitkin yhtenä Hollywood-instituutioksi muodostuneen elokuvasarjan perustajajäsenistä – aluksi vakaalla aikomuksella pitää se salassa.

Odottamattomin saapuminen Croisettelle

Kaikista Croisettelle odotetuista tähdistä Michelle Rodriguez yllätti kaikki eniten – ei niinkään iltapuvullaan, vaan saapumisellaan. Hän yritti toimia tuntemattomana käyttämällä kokokasvoisia aurinkolaseja, jotka muistuttivat talviurheilua. Luonnollisesti kamerat tarkentuivat tähän naamioituneeseen hahmoon, mikä teki hänestä lopulta jopa tunnistettavamman kuin pelkkä kävely Croisettella.

25 vuotta franchising-kokemusta, 7 miljardia dollaria lipputuloissa

”Hurjapäät”, joka julkaistiin 22. kesäkuuta 2001, on yksi elokuvahistorian tuottoisimmista toimintaelokuvien franchising-sarjoista. Sen 11 elokuvaa tuottivat maailmanlaajuisesti yli 7 miljardia dollaria lipputuloja. Cannesin elokuvajuhlien järjestäjien mukaan keskiyön näytöksen tarkoituksena oli ”kunnioittaa elokuvan pysyvää vaikutusta populaarikulttuuriin ja elokuvahistoriaan”. Michelle Rodriguez on ilmentänyt tätä vaikutusta alusta asti – hänen hahmonsa Letty on yksi harvoista, jotka ovat esiintyneet koko saagan ajan.

Kokokasvoaurinkolasit, Croisette, valokuvaajat – Michelle Rodriguezin yritys olla huomaamaton jää siksi yhdeksi tämän 79. tapahtuman hauskimmista hetkistä. Letty saattaa kiitää 200 km/h vauhdilla elokuvassa – mutta Croisettella on mahdotonta paeta linssejä.

57-vuotias Kelly Rutherford aiheuttaa kohua verkossa paljeteilla koristellulla mekollaan.

