Amy Schumer jakaa lomansa poikansa kanssa melonnan ja purjehduksen lomassa

Kesä on virallisesti alkanut Amy Schumerille. Amerikkalainen stand up -koomikko, näyttelijä ja käsikirjoittaja jakoi kuvia aurinkoisesta jahtilomastaan, johon kuului sup-lautailua, vesiskootterilla ajamista ja laatuaikaa poikansa Genen kanssa.

Aurinkoinen loma jahdilla

Amy Schumer antoi seuraajilleen vilauksen unelmalomastaan Instagramissa julkaistujen kuvien sarjan kautta. Hän näyttää säteilevältä eloisanpunaisessa uima-asussa, jonka päällä on suuri olkihattu, tasapainoillessaan sup-laudalla keskellä syvän sinistä vettä. Terävälle nokkeluudelleen uskollisena hän ei rajoittanut itseään "hillityihin" asentoihin: toisessa kuvassa hän istuu vesiskootterilla mustassa kypärässä ja pelastusliivissä, näyttää kielensä ulkona ja leikkisästi kameralle keskisormea. Ainutlaatuinen tapa hänelle juhlistaa kesän saapumista.

Koskettava side poikaansa Geneen

Hauskanpidon lisäksi tämä matka oli ennen kaikkea tilaisuus jakaa arvokkaita hetkiä perheenä. Yhdessä sydäntä lämmittävimmistä kuvista Amy Schumer lentää vesiskootteria 7-vuotiaan poikansa Genen kanssa kyydissä hänen takanaan. Pienellä pojalla, jonka kasvot on peitetty yksityisyyden suojaamiseksi, on yllään sininen kypärä, pelastusliivi ja märkäpuku.

Oleskelu "Valkoisen lootuksen" tyyliin, humoristinen versio

Albumin loppuosa paljastaa postikorttimaisen miljöön, joka on "White Lotus" -sarjan arvoinen – mutta aina sävytettynä Amy Schumerin tyypillisellä itseironisella otteella. Hän on asettunut mukavasti jahdille hyvin "hiljaisessa ylellisessä" ruskean ja valkoisen silkkiasussa ja irvistää leikkisästi, kun Genen pieni käsi työntää varovasti hänen kasvonsa pois.

Toisessa kuvassa hän poseeraa teeskennellen draamaa ja tuijottaen kaukaisuuteen olkihatulla, aurinkolaseilla ja punaisella viuhkalla, jossa lukee "ilmastointi". Myös Amy Schumer nautti tästä matkasta ystävien seurassa.

Vesiurheilun ja naurunremakan lomassa Amy Schumer nauttii lomasta, joka heijastaa hänen persoonallisuuttaan: aurinkoista, huoletonta ja hellyyttä. Tämä kesäloma osoittaa, että hän tietää paremmin kuin kukaan muu, miten yhdistää rentoutuminen, itseironinen suhtautuminen ja perheen yhteenkuuluvuus.