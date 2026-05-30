Laulaja Madison Beer aiheuttaa sensaation vintage-vihreässä samettikorsetissa

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer jatkaa menestystään kiertueellaan. Barcelonassa hän sytytti lavan tuleen upeassa vihreässä korsetissa, joka herätti fanien reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Madison Beer sytyttää Barcelonan näyttämön tuleen

Madison Beer piti erittäin ylistetyn esiintymisen Barcelonassa "Locket Tour" -kiertueensa aikana. Hän jakoi Instagramissa karusellin nimeltä "One Week of the Locket Tour", jossa hän esitteli asujaan, fanien reaktioita ja konserttiensa tunnelmaa. Vaikka jokainen hänen asuistaan teki vaikutuksen, erityisesti konsertin päätösesityksessä käytetty vihreä vaatekappale kiinnitti kaikkien huomion.

Suosittu vihreä hapsukorsetti

Loppuhuipennukseensa Madison Beer valitsi olkaimettoman vihreän korsettibodyn, jossa oli hapsut. Väri oli sekä eloisa että hienostunut ja kiehtoi hänen fanejaan. Hän piti pitkät hiuksensa löysinä ja valitsi pehmeän, luonnollisen meikkilookin. Hienovarainen tasapaino hienostuneisuuden ja rock-energian välillä, uskollisena hänen dramaattiselle taipumukselleen.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut 싸발적인 팝송 (@millionpopsong)

Madison Beerille rakas vintage-estetiikka

Tämä valinta sopii täydellisesti hänen helposti tunnistettavaan "Locket"-aikakautensa maailmaan, joka ammentaa vintage-, lähes viktoriaanisesta estetiikasta, jossa medaljongeilla on symbolinen merkitys. Madison Beer, joka nauttii romanttisten kappaleiden, korsettien ja retrohenkisten yksityiskohtien yhdistämisestä, on usein ilmaissut kiintymyksensä vaatteisiin, "joilla on jo ollut elämä". Tämä muotitietoisuus näkyy jokaisessa hänen lava-asussaan, pitsistä ja ruseteista korsetilla koristettuihin siluetteihin.

Fanit voitettiin puolelleen.

Hänen asunsa julkaisu herätti ihailureaktioiden tulvan. Kehuja tulvi hänen kuviensa alle: monet internetin käyttäjät kuvailivat häntä "upeaksi", kun taas toiset näkivät hänet "enkelinä". Tämä vain vahvistaa hänen asemaansa muoti-ikonina, jonka jokainen esiintyminen lavalla on todellinen tyylilausunto.

Tässä vihreässä korsetissa, jota hän käytti Barcelonan konserttinsa päätteeksi, Madison Beer loi yhden "Locket Tour" -kiertueensa silmiinpistävimmistä asuista. Yhdistämällä rohkeita värejä vintage-tyyliin hän todisti jälleen kerran hallitsevansa lavan muuttamisen todelliseksi catwalkiksi.