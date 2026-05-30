"Kaikki ovat rakastuneita häneen": tämä nouseva näyttelijä kiehtoo internetin käyttäjiä

Uusi "huutokuningatar" hallitsee internetissä, ja hänen nimensä on Inde Navarrete. Kauhuelokuva "Obsession" nosti kuuluisuuteen amerikkalaisnäyttelijän, joka aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa.

"Obsession", vuoden kauhuelokuvailmiö

Toukokuun puolivälissä Yhdysvaltain elokuvateattereihin julkaistu "Obsession" nousi yhdeksi vuoden 2026 suurimmista yllätyshiteistä. Nuoren elokuvantekijä Curry Barkerin ohjaama elokuva seuraa musiikkikaupan työntekijää Bearia, joka käyttää kirottua esinettä nimeltä "One Wish Willow" saadakseen elinikäisen ystävänsä Nikkin rakastumaan itseensä. Luonnollisesti toiveesta tulee painajainen.

Yliluonnollisen kauhun, psykologisen jännityksen ja suostumuksen teemojen sekoitus sai kriittisen suosion Rotten Tomatoesissa yli 90 prosentin pisteillä. Lähes kokonaan puskaradion ja viraalireaktioiden vetämänä se tuotti maailmanlaajuisesti lähes 74 miljoonaa dollaria vain miljoonan dollarin budjetilla.

Inde Navarrete, uusi "huutokuningatar"

Tämän innostuksen ytimessä on Inde Navarreten suoritus Nikkinä. Sekä kriitikot että yleisö ylistävät hänen roolisuoritustaan "yhtä sydäntäsärkeväksi kuin kauhistuttavaksi". Näyttelijä vaihtaa saumattomasti useiden rekisterien välillä – "täydellinen" ja jähmettynyt vaimo, huutava nuori nainen romahduksen kourissa ja sitten kaikesta energiasta tyhjentynyt kuori – joskus jopa yhden kohtauksen aikana. Deadline-lehti ei epäröinyt kruunata häntä vakiintuneeksi "huutokuningattareksi".

Kuka on Inde Navarrete?

Niille, jotka ovat vasta löytämässä hänet, Inde Navarrette ei ole mikään uusi tulokas. Tucsonissa, Arizonassa, syntynyt hän oli jo tehnyt itselleen nimen näyttelemällä Sarah Cushingia sarjassa "Superman & Lois" vuosina 2021–2024. Hän esiintyi myös elokuvassa "13 Reasons Why". Tähän vaativaan rooliin sarjassa "Obsession", jonka hän myöntää joskus pelottaneen häntä kuvausten aikana, Navarrette sanoo saaneensa inspiraatiota Mia Gothilta sarjassa "Pearl". Tulevaisuudestaan hän tiivisti sen yksinkertaisesti: jos kauhuelokuvat haluavat hänet, hän aikoo pysyä niissä jonkin aikaa.

Internetin käyttäjät ovat ihastuneet

"Navarrette-ilmiö" on räjähtänyt pääasiassa verkossa. TikTok-editointien, reaktiovideoiden, faniteorioiden määrä: sosiaalinen media on täynnä häntä ylistävää sisältöä. Kommenteissa sama into toistuu: "kaikki ovat rakastuneita häneen" ja "hän on uusi iso tähti". Monet viittaavat jo Inde Navarretteen "seuraavana suurena kauhuelokuvatähtenä".

"Obsessionilla" Inde Navarrete ei vain varastanut show'ta: hän valloitti internetin. Kriitikoiden suosion ja netti-ihailun ansiosta hän on vakiinnuttanut paikkansa vuoden 2026 läpimurtotähtenä – ja epäilemättä aloittaa erittäin lupaavan uran.

