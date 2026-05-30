Historiallisella hetkellä Hollywoodissa Miley Cyrus aiheutti sensaation veistoksellisessa mekossa.

Se on hetki, joka on kaiverrettu Hollywoodin historiaan. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko, tuottaja ja näyttelijä Miley Cyrus, joka sai oman tähtensä Walk of Famella, teki lähtemättömän vaikutuksen veistoksellisessa mekossa.

Tähti Hollywoodin Walk of Famella

Miley Cyrus sai merkittävän kunnianosoituksen 22. toukokuuta 2026: Hollywood Walk of Famen 2 845. tähden musiikkikategoriassa. Hän nautti tästä erittäin symbolisesta hetkestä, joka tunnustaa hänen lähes kahden vuosikymmenen mittaisen uransa ja pysyvän vaikutuksensa populaarikulttuuriin.

Veistoksellinen arkistomekko

Tilaisuutta varten Miley Cyrus teki vahvan muotivalinnan: mustan Atelier Versace -mekon muotitalon arkistoista, syksyn 2015 malliston mallin, joka on jo nähty yli kymmenen vuotta sitten saksalais-amerikkalaisen mallin, juontaja ja näyttelijä Heidi Klumin päällä amfAR-gaalassa.

Vartalonmyötäinen mekko leikitteli läpinäkyvyydellä, ja siinä oli halkiopääntie, avarat paneelit ja hämähäkinseittiä muistuttava pitsi, joka oli taidokkaasti sijoitettu strategisiin kohtiin. Veistoksellinen vaikutelma, joka on uskollinen Miley Cyrusin rock-chic-estetiikan mukaiselle tyylille.

Minimalistista kauneutta ja liikuttavaa puhetta

Jotta hänen asunsa olisi keskipisteenä, Miley Cyrus valitsi minimalistisen kauneuslookin: suorat vaaleat hiukset, smoky eyes -silmät, nude-huulipuna ja hillityt korut. Tyylinsä lisäksi hänen puheensa resonoi yleisössä. "Tämän tähden tekee niin erityiseksi se, että se edustaa omistautumisen kertymistä", hän uskoutui ja kuvaili hetkeä "rajuksi, hauskaksi ja upeaksi". Häntä ympäröivät kihlattunsa Maxx Morando, äitinsä Tish ja sisarensa Brandi.

Katso tämä postaus Instagramissa Miley Cyrusin (@mileycyrus) jakama julkaisu

Hannah Montanasta pop-ikoniksi

Tämä palkinto kruunaa todellakin ainutlaatuisen matkan. Miley Cyrus löydettiin 13-vuotiaana Disney-sarjasta "Hannah Montana", ja sarjan päättymisen jälkeen vuonna 2011 hän loi soolouran. Sittemmin hän on julkaissut yhdeksän studioalbumia ja voittanut kolme Grammy-palkintoa.

Saamalla tähtensä Miley Cyrus muutti uransa virstanpylvään todelliseksi tyylilausunnoksi ja vahvisti olevansa yksi sukupolvensa "rohkeimmista" artisteista.