Puuterinsinisessä mekossa tämä amerikkalainen laulaja valaisee punaisen maton

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Coco Jones valaisi punaisen maton vuoden 2026 American Black Film Festivalin avajaisiltana New World Centerissä Miami Beachillä. "ICU"-laulaja oli paikalla tukemassa "Strung"-elokuvan, jossa hän itse näyttelee, esitystä. Tilaisuuteen hän valitsi puuterinsinisen mekon ja hillityt asusteet, jotka loivat romanttisen ilmeen.

Puuterimainen sininen mekko

Coco Jonesin tyyli pohjautui Geyanna Younessin suunnittelemaan puuterinsiniseen mekkoon, jossa on istuva mutta ilmava siluetti. Mekolle on ominaista vaakasuoraan rypytetyt nauhat ja pienet rusetit, jotka lisäävät kokonaisuuteen rytmiä ja huipentuvat puolipitkään helmaan. Pehmeä siluetti sopii täydellisesti Coco Jonesin tyyliin.

Hienot hopeiset sandaalit

Jalkineiksi Coco Jones valitsi minimalistiset hopeanväriset korkosandaalit. Mallissa on ohut remmi edessä, moderni terävä kärki ja nilkkaremmi, joka kiinnitetään hopeisella soljella. Metallinhohtoisesta nahasta valmistetut sandaalit lepäävät noin kymmenen senttimetrin korolla, joka pidentää jalkoja.

Kanta-asiakas punaisella matolla

Coco Jonesilla on erityinen mieltymys remmissä oleviin sandaaleihin ulkona ollessaan. Hän käytti hiljattain ruskeita satiinikenkiä vuoden 2026 Met-gaalassa sekä vaaleanpunaisia Flor de Maria Elvan kenkiä vuoden 2026 Billboard Women in Music Awards -gaalassa. Nämä valinnat vahvistavat hänen mieltymyksensä hillityille ja strukturoiduille jalkineille.

"Kireällä", illan sydämessä

Tämä esiintyminen osui samaan aikaan Strungin, Malcolm D. Leen ohjaaman ja Tyler Perryn ja Jason Blumin tuottaman psykologisen trillerin, julkaisun kanssa. Elokuva seuraa lahjakasta viulistia, joka palkataan musiikinopettajaksi vaikutusvaltaisen mutta arvoituksellisen perheen tyttärelle, ennen kuin häiritsevät salaisuudet palaavat pintaan. Coco Jones näyttelee elokuvassa yhdessä amerikkalaisen laulajan Chloe Baileyn ja brittiläisen näyttelijän Lucien Laviscountin kanssa. Festivaalin avajaiselokuvana esitetty elokuva on katsottavissa Peacockilla 26. kesäkuuta alkaen.

Yhdistämällä puuterinsinisen mekon tyylikkäisiin hopeanvärisiin sandaaleihin Coco Jones loi tasapainoisen ilmeen, jossa pehmeät sävyt täydensivät hillittyjä asusteita. Tyylilleen uskollisena hän osoitti luontevuutensa punaisella matolla samalla tasapainoillen musiikkiuran ja elokuvaprojektien kanssa.