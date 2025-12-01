Search here...

Anya Taylor-Joy häikäisee kultaisessa mekossa punaisella matolla

Fabienne Ba.
Screen extrait du film « The Menu »

Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Anya Taylor-Joy, 22. Marrakeshin kansainvälisen elokuvafestivaalin tuomariston jäsen, lumosi hiljattain yleisön toisena päivänä kultaisella Diorin iltapuvullaan. Tämä mittatilaustyönä tehty luomus korosti hänen vartaloaan Marokon punaisella matolla.

Mestarimainen Diorin luomus

Metallinhohtoinen kultainen mekko, hulmuavine laskoksineen ja hihoineen, istui näyttelijättären vartalon ympärille täydellisesti. Festivaalin toisena päivänä käytetty mekko loi lähes nestemäisen liikkeen virtaavuuden, ja yläosaa koristavat kukkakoristeet lisäsivät kokonaisilmeeseen ripauksen herkkyyttä ja hienostuneisuutta.

Glamorous-chic-hiukset ja meikki

Anya Taylor-Joy valitsi tyylikkään korkean nutturan, joka korosti hänen timanttikorvakorujaan, ja hänen tumma, savuinen meikkinsä korosti hänen magneettista katsettaan. Tämä äärimmäisen lumoava asu täydensi mekon loistoa ja sai hänet muistuttamaan muinaista jumalatarta välkkyvien valojen alla.

Arvostetun tuomariston sydämessä

Eteläkorealaisen ohjaajan ja käsikirjoittajan Bong Joon-hon johtamaan tuomaristoon kuului Anya Taylor-Joy, joka oli amerikkalaisen näyttelijä Jenna Ortegan ja ranskalaisen ohjaajan ja käsikirjoittajan Julia Ducournaun rinnalla 22. Marrakeshin kansainvälisten elokuvafestivaalien jäsen. Festivaaleilla palkittiin myös amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Jodie Foster sekä meksikolainen ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija ja elokuvatuottaja Guillermo del Toro. Hänen esiintymisensä vahvisti hänen asemansa muoti- ja elokuva-ikonina.

Tällä häikäisevällä esiintymisellä Anya Taylor-Joy vahvistaa jälleen kerran vaikutusvaltaansa kansainvälisellä muotimaailmalla. Moitteettoman tyylinsä ja näkyvän läsnäolonsa tuomaristossa ansiosta näyttelijätär on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä tämän vuoden Marrakeshin kansainvälisten elokuvafestivaalien silmiinpistävimmistä hahmoista. Hänen esityksensä, joka on sekoitus eleganssia, modernia tyyliä ja karismaa, tulee epäilemättä olemaan yksi tämän vuoden punaisen maton kohokohdista.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
