Avoimessa mekossa malli Kaia Gerber tekee näyttävän esiintymisen Pariisissa

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Kaia Gerber on jälleen kerran vahvistanut asemansa sukupolvensa muoti-ikonina. Amerikkalainen malli ja näyttelijä aiheutti sensaation taiteilija JR:n ja yrittäjä Evan Spiegelin isännöimissä pariisilaisjuhlissa. Hänen asunsa, joka ilmensi täydellisesti Ranskan pääkaupungin henkeä, ei todellakaan jäänyt huomaamatta.

Olkaimeton toppi, jossa on leikkauksia

Siitä lähtien kiertäneissä kuvissa Kaia Gerber poseeraa pitkässä mustassa mekossa, jossa on selkeän arkkitehtoninen leikkaus. Olkaimeton nahkainen yläosa jäsentää siluetin yläosaa ja antaa koko teokselle lähes veistoksellisen ulottuvuuden. Tämä hauskuustyyli tuo mieleen suurten muotitalojen kokeilut nahan kanssa jalomateriaalina.

Epäilemättä pienet etuleikkaukset tekevät tästä vaatteesta niin silmiinpistävän. Strategisesti sijoitetut yläosan etuosaan ne luovat graafisia aukkoja, jotka lisäävät kankaaseen liikettä. Hyvin moderni tyylinen tunnusmerkki, joka on tullut suosituksi viime kausina muotimaailman trendikkäimmillä catwalkeilla.

Epäsymmetriset sukkahousut, joissa on halkio

Mekko levenee sitten trapetsimaiseksi hameeksi, jonka epäsymmetria on vaatteen todellinen tunnusmerkki. Vasemmalla puolella helma nousee jyrkästi luoden korkean sivuhalkion, joka paljastaa Kaia Gerberin koko jalan jokaisella askeleella. Kontrasti toimii välittömästi: kaikki on tarkasti sijoitettu, strukturoidusta yläosasta hameen epäsymmetriseen laskostukseen. Katse seuraa siluettia ylhäältä alas pysähtymättä kertaakaan – juuri sitä visuaalista vaikutelmaa, jota huolella suunnitelluimmat punaisen maton esiintymiset tavoittelevat.

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Ulkonäkö ilman asusteita

Sen sijaan, että Kaia Gerber olisi liioitellut siluettia, hän päätti luopua asusteista. Ei koruja, ei laukkua, ei kerroksia: vain mekko puhuu puolestaan. Minimalistinen lähestymistapa sopii täydellisesti vaatteen haute couture -henkeen ja antaa vaatteen loistaa. Hiusten ja meikin osalta tehtiin samat hillityt valinnat: pehmeä föönaus ja huomaamaton meikki, jotta se ei vie huomiota pois mekon ulkonäöstä.

Tällä avaralla leikkauksella ja korkealla halkiolla varustettuna Kaia Gerber loi yhden silmiinpistävimmistä pariisilaisesiintymisistään. Se osoitti, että huolellisesti tehty muoti ei tarvitse koristelua loistaakseen. Ja että hyvin valittu yksiosainen siluetti voi joskus sanoa kaiken.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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