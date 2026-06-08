Raskaana oleva Aubrey Plaza esittelee vauvavatsaansa punaisella matolla.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Aubrey Plaza elää yhtä henkilökohtaisen elämänsä intensiivisimmistä ajanjaksoista. Hän esiintyi hiljattain punaisella matolla Tony-palkintogaalassa New Yorkissa kumppaninsa Chris Abbottin seurassa. Ja hänen vauvavatsansa, jota hän erityisesti esitteli, herätti heti kaikkien huomion.

Kolonnimekko

Aubrey Plaza valitsi tilaisuuteen pitkän mustan pylväsmäisen mekon, jota koristivat ohuet valkoiset pystysuorat raidat. Täydellisesti räätälöity mekko, joka myötäili hänen vartaloaan samalla kun se myötäili lempeästi raskauden aikaisia kurveja. Hän täydensi asunsa tarkoituksellisen minimalistisella lähestymistavalla: pitkät, yksinkertaisesti irtonaiset hiukset, hillitty meikki ja pelkistetyt korut. Hienostunut tyyli antoi hänen siluettinsa ja itse hetken olla keskipisteenä. Useissa kuvissa näyttelijättären voi nähdä lepäävän suojelevaa kättään vatsallaan – hellä ele, josta on nyt tullut klassikko raskaana olevien julkkisten keskuudessa.

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Tietäväinen ulkonäkö

Aubrey Plazan rinnalla Chris Abbott sovitti asunsa täydellisesti yhteen kumppaninsa kanssa. Amerikkalainen näyttelijä esiintyi mustassa samettisessa smokingissa, valkoisessa paidassa, mustassa solmiossa ja mustissa housuissa. Puhdas ja hillitty eleganssi sopi täydellisesti illan henkeen.

Tällä esiintymisellä oli pariskunnalle erityinen merkitys. Chris Abbott oli ehdolla parhaaksi miessivuosaksi Biff Lomanin roolisuorituksesta Arthur Millerin ikonisen näytelmän "Kauppamatkustajan kuolema" uusintaversiossa, joka sai peräti yhdeksän Tony-palkintoehdokkuutta vuonna 2026.

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Pari vahvisti alkukeväällä odottavansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Aubrey Plaza puhui ensimmäistä kertaa julkisesti "SmartLess"-podcastissa aseistariisuvan avoimesti: "No, sisälläni on vauva", hän tunnusti ja lisäsi: "Olen aina, aina, aina halunnut tietää, miltä se tuntuu. Tämä seikkailu vaikuttaa niin mielenkiintoiselta."

Tällä säteilevällä esiintymisellä vuoden 2026 Tony-palkintogaalassa Aubrey Plaza merkitsee merkittävää virstanpylvästä elämässään. Pari, jolla on useita yhteisiä ammatillisia projekteja – Broadwayn ulkopuolisesta teatterista vuoden 2020 elokuvaan "Black Bear" – näyttää lähestyvän tätä uutta lukua yhtä paljon myötätunnolla kuin hienotunteisuudellakin.