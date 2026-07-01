"Vaivatonta tyyliä": Bella Hadid esittelee rentoa tyyliä

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid jakoi Instagramissa sarjan arkipäiväisiä kuvia, jotka esittelevät vaivatonta tyyliään. Tämä "vaivattoman tyylikkyyden" osoitus lumosi hänen seuraajansa, jotka ylistivät erityisesti hänen kullanvaaleita hiuksiaan.

Rento ja vaivaton vaatekaappi

Bella Hadid esittelee tässä karusellissa useita asuja, joissa on luonnollinen ja minimalistinen tunnelma. Näemme hänet joskus valkoisessa t-paidassa ja vaaleissa housuissa peiliselfiessä, joskus pehmeässä ja romanttisessa valkoisessa röyhelömekossa ja joskus valkoisessa hihattomassa topissa yhdistettynä matalavyötäröisiin leveneviin farkkuihin valossa kylpemässä. Nämä kaikki ovat yksinkertaisia ja ajattomia asuja, jotka korostavat hillittyä eleganssia. Tämä lähestymistapa kuvaa täydellisesti rennon pukeutumisen taidetta.

Vaalea, väri josta kaikki ovat samaa mieltä.

Näiden kuvien suosion syynä on myös yksi yksityiskohta, joka ei jäänyt huomaamatta: hänen vaaleat hiuksensa. Yleensä pitkillä, tummilla hiuksilla varustettu Bella Hadid näyttää tässä upealta aurinkoisemmassa sävyssä, joka kirkastaa hänen ruskettunutta ihoaan. Monet hänen seuraajansa kehuivat kommenteissa hänen valintaansa, ja jotkut sanoivat "rakastavansa tätä väriä hänellä". Se näyttää olevan yleisesti ylistetty hiusmuodonmuutos.

Katso tämä postaus Instagramissa

Bella 🦋 (@bellahadid) jakama viesti

"Vapaa-ajan mallin" taide

Nämä kuvat vahvistavat Bella Hadidin kyvyn "mallin vapaa-ajan" tyyliin – rento tyyli, jota mallit käyttävät myös catwalkin ulkopuolella. Hienostuneista punaisen maton asuista huolimatta tähti luottaa huolella valittuihin perusvaatteisiin, luonnolliseen kauneuteen ja rentoon asenteeseen. Tämä hillitty eleganssi paradoksaalisesti vaatii aitoa tyylitajua ja inspiroi selvästi hänen miljoonia seuraajiaan.

Tällä rennon lookin ja auringon suuteleman hiusvärin avulla Bella Hadid todistaa, että eleganssi ja yksinkertaisuus kulkevat usein käsi kädessä. Hyvin valittujen perusvaatteiden ja säteilevän kauneuden avulla hän luo vaivattoman lookin, joka vahvistaa jälleen kerran hänen ikonisen asemansa. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Penélope Cruz antautuu viikonlopun bobille, tämän hetken tyylikkäälle hiustrendille.
Article suivant
Minimekko ja muutama tanssiaskel: Britney Spearsin uusi video kiehtoo faneja

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Shakira juhlistaa maailmanmestaruuskilpailuja urheilullisilla ja värikkäillä asuilla

Shakira on jälleen kerran vahvistanut kestävän yhteytensä jalkapallon MM-kisoihin. Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä juhlisti suurta jalkapallon turnausta energisellä Instagramissa jaetulla...

Minimekko ja muutama tanssiaskel: Britney Spearsin uusi video kiehtoo faneja

Amerikkalainen laulaja Britney Spears jakoi sosiaalisessa mediassa uuden tanssivideon kimaltelevassa hopeanvärisessä minimekossa, joka vangitsi välittömästi hänen faniensa huomion....

Penélope Cruz antautuu viikonlopun bobille, tämän hetken tyylikkäälle hiustrendille.

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz on omaksunut uusimman hiustrendin: "viikonlopun bobin". Tyylikkään mutta rennon leikkauksen, jonka on luonut hänen...

32-vuotias Camila Mendes juhlii syntymäpäiväänsä kesäisessä lookissa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Camila Mendes juhli syntymäpäiväänsä auringonpaisteessa. Hän jakoi 32. syntymäpäivänsä kunniaksi Instagramissa kuvan juhlistaan. Hymyillen,...

51-vuotias Hannah Waddingham aiheutti sensaation samettimekossaan harvinaisessa julkisessa esiintymisessä.

Brittiläinen näyttelijä ja laulaja Hannah Waddingham aiheutti hiljattain sensaation Lontoossa samettimekossa uuden kumppaninsa seurassa – yksi hänen harvoista...

Wimbledonissa tennispelaaja Naomi Osaka aiheutti sensaation upealla asullaan.

Japanilainen tennispelaaja Naomi Osaka aiheutti sensaation saapuessaan kentälle valkoisessa kimonoa muistuttavassa asussa. Hänen tyylikäs ja merkityksellinen esiintymisensä otettiin...