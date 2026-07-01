"Vaivatonta tyyliä": Bella Hadid esittelee rentoa tyyliä

Amerikkalainen malli Bella Hadid jakoi Instagramissa sarjan arkipäiväisiä kuvia, jotka esittelevät vaivatonta tyyliään. Tämä "vaivattoman tyylikkyyden" osoitus lumosi hänen seuraajansa, jotka ylistivät erityisesti hänen kullanvaaleita hiuksiaan.

Rento ja vaivaton vaatekaappi

Bella Hadid esittelee tässä karusellissa useita asuja, joissa on luonnollinen ja minimalistinen tunnelma. Näemme hänet joskus valkoisessa t-paidassa ja vaaleissa housuissa peiliselfiessä, joskus pehmeässä ja romanttisessa valkoisessa röyhelömekossa ja joskus valkoisessa hihattomassa topissa yhdistettynä matalavyötäröisiin leveneviin farkkuihin valossa kylpemässä. Nämä kaikki ovat yksinkertaisia ja ajattomia asuja, jotka korostavat hillittyä eleganssia. Tämä lähestymistapa kuvaa täydellisesti rennon pukeutumisen taidetta.

Vaalea, väri josta kaikki ovat samaa mieltä.

Näiden kuvien suosion syynä on myös yksi yksityiskohta, joka ei jäänyt huomaamatta: hänen vaaleat hiuksensa. Yleensä pitkillä, tummilla hiuksilla varustettu Bella Hadid näyttää tässä upealta aurinkoisemmassa sävyssä, joka kirkastaa hänen ruskettunutta ihoaan. Monet hänen seuraajansa kehuivat kommenteissa hänen valintaansa, ja jotkut sanoivat "rakastavansa tätä väriä hänellä". Se näyttää olevan yleisesti ylistetty hiusmuodonmuutos.

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"Vapaa-ajan mallin" taide

Nämä kuvat vahvistavat Bella Hadidin kyvyn "mallin vapaa-ajan" tyyliin – rento tyyli, jota mallit käyttävät myös catwalkin ulkopuolella. Hienostuneista punaisen maton asuista huolimatta tähti luottaa huolella valittuihin perusvaatteisiin, luonnolliseen kauneuteen ja rentoon asenteeseen. Tämä hillitty eleganssi paradoksaalisesti vaatii aitoa tyylitajua ja inspiroi selvästi hänen miljoonia seuraajiaan.

Tällä rennon lookin ja auringon suuteleman hiusvärin avulla Bella Hadid todistaa, että eleganssi ja yksinkertaisuus kulkevat usein käsi kädessä. Hyvin valittujen perusvaatteiden ja säteilevän kauneuden avulla hän luo vaivattoman lookin, joka vahvistaa jälleen kerran hänen ikonisen asemansa. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan.