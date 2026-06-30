Penélope Cruz antautuu viikonlopun bobille, tämän hetken tyylikkäälle hiustrendille.

Espanjalainen näyttelijä Penélope Cruz on omaksunut uusimman hiustrendin: "viikonlopun bobin". Tyylikkään mutta rennon leikkauksen, jonka on luonut hänen suosikkikampaajansa.

Uusi hiustenleikkaus elokuvan "The Invite" mainostamiseen

Irlantilais-amerikkalaisen näyttelijättären, tuottajan, ohjaajan ja käsikirjoittajan Olivia Wilden ohjaaman uuden elokuvansa "The Invite" mainostamisen yhteydessä Penélope Cruz käytti hyväkseen lehdistöpäivää Los Angelesissa esitelläkseen uuden kampauksen. Hän valitsi hienovaraisen mutta kiistatta trendikkään muutoksen. Penélope Cruzin "viikonlopun polkkatukka" asettuu täydellisesti leuan ja hartioiden väliin. Tämä pituus tarjoaa useita tyylillisiä etuja: se kehystää kasvoja, korostaa ryhtiä ja mahdollistaa helpon muotoilun eri tilaisuuksiin.

Tämä lähestymistapa on yhdenmukainen strategian kanssa, jota hän on vaalinut alusta asti: hän on hienovaraisesti kehittänyt imagoaan erittäin yhtenäisen tyylikielen avulla. Hienovarainen muodonmuutos, jonka muodin ja kauneuden harrastajat huomaavat välittömästi.

"Jotain, joka saa sinut tuntemaan olosi vapaaksi"

Penélope Cruzin uudella hiustenleikkauksella on erityisen mieleenpainuva nimi: "viikonlopun polkkatukka". Tämän termin keksi näyttelijättären kampaaja Dimitris Giannetos, ja se viittaa niskaan lankeavaan leikkaukseen, joka on jossain klassisen polkan ja pidemmän polkan välimaastossa. Tämä lyhytpolkan ja pitkän polkan puolivälissä oleva pituus ilmentää täydellisesti "vapaampien ja vähemmän strukturoitujen" hiustenleikkausten trendiä.

Dimitris Giannetos jakoi tälle muutokselle omistetussa Instagram-julkaisussa filosofiansa uuden leikkauksen takana. "Halusin luoda Penélopelle jotain raikasta ja huoletonta", hän kirjoitti. Sitten hän tarkensi: "Säilyttää leuasta olkapäihin ulottuvan leikkauksen ylellisyyden, mutta lisää tekstuuria, juuri sitä energiaa, jota sinulla on viikonloppuna! Jotain, joka saa sinut tuntemaan olosi vapaaksi!"

Pronssinen meikki viimeistelee asun

Esitelläkseen uutta hiustyyliään Penélope Cruz valitsi tarkoituksellisen lämpimän meikkilookin. Hänen meikkiin kuului hehkuva pronssinen iho, jota täydensi smoky eyes erityisen lämpimän ruskean sävyissä. Musta eyeliner korosti silmiä, joita pidensivät pitkät, tuuheat ripset. Poskipäitä korosti ruusunpunainen poskipuna, ja huulet oli korostettu mattapintaisella malvanvärisellä huulipunalla.

Katso tämä postaus Instagramissa Dimitris Giannetosin (@dimitrishair) jakama julkaisu

Hiustrendi, joka on muodissa

Penélope Cruzin yksittäisen tapauksen lisäksi "viikonlopun bob" on osa laajempaa hiustrendiä, jota nähdään koko kesän 2026 ajan. Useiden erittäin pitkien ja strukturoitujen leikkauksien hallitsemien kausien jälkeen hiusmuoti on vähitellen palaamassa keskipituisiin ja "vapaampiin" hiuksiin. "Lazy bob", "rantatukka" ja "tousled bob": kaikki nämä termit viittaavat samaan pyrkimykseen "hallittuun spontaaniuteen".

"Viikonlopun bobilla" Penélope Cruz omaksuu yhden kesän trendikkäimmistä hiustenleikkauksista. Hän vahvistaa kykynsä uudistua hienovaraisesti: osoitus siitä, että "oikeat" hiustrendit eivät ole niitä, jotka pakottavat tyylin jäykästi, vaan niitä, jotka avaavat uuden vapauden valtakunnan.