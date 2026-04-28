Laulaja Beyoncé tekee rohkean muotilausunnon tällä epätavanomaisella violetilla mekolla.

Amerikkalainen laulaja Beyoncé ei koskaan jätä mitään sattuman varaan julkisissa esiintymisissään. Kun hän esiintyi upeassa violetissa Saint Laurentin mekossa, muotimaailma jähmettyi, ja "Beyhive" ryhtyi välittömästi analysoimaan jokaista yksityiskohtaa huolellisesti.

Luumunvärinen taftimekko suoraan muotinäytöksestä

Beyoncén käyttämä mekko on pitkä, luumunvärinen taftipuku Saint Laurentin kevätmallistosta 2026, jonka on suunnitellut Anthony Vaccarello. Se erottuu edukseen runsaiden hihojen, laskeutuvien röyhelöjen ja näyttävän laahuksen ansiosta. Pääntie, jota reunustavat reilut rypytykset, täydentää mekon kuninkaallisen ja teatraalisen viehätyksen, joka sopii yhteen kevät/kesä 2026 näytöksen päätöstilaisuudessa esiteltyjen runsaiden prinsessapukujen kanssa.

Erityiset lisävarusteet

Beyoncé täydensi asun 1 950 dollarin hintaisilla Saint Laurentin luumunvärisillä taftkorkokengillä, joita koristi mekkoon sopiva hapsu, sekä 498 dollarin hintaisella helmillä varustetulla Cult Gaia -käsilaukulla. Hopeinen helmikaulakoru ja tummat aurinkolasit viimeistelivät kokonaisuuden. Hänen kampauksensa toi mieleen Lemonade-aikakauden tunnusomaiset kiharat ja toi asuun nostalgisen silauksen.

Hänen ensimmäinen täydellinen Saint Laurentin asu vuosiin

Nämä kuvat ovat Beyoncén ensimmäinen täydellinen Saint Laurent -asu ainakin neljään vuoteen – tähän asti laulaja oli käyttänyt merkin vain asusteita, kuten korkokenkiä tai aurinkolaseja. Kyseessä on merkittävä paluu muotitaloon, jonka DNA – voima, romantiikka ja draama – tuntuvat sopivan erityisen hyvin laulajan nykyiseen estetiikkaan.

Luumun väri, kevään 2026 avaintrendi

Valitsemalla tämän syvän violetin Beyoncé on omaksunut yhden kevään 2026 merkittävimmistä sävyistä suoraan muotinäytöksistä. "Viinirypäleen" sävy on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kauden nimikkoväreistä, ja se, että Beyoncé käyttää sitä maksivolyymiversiona, voi vain vahvistaa sen omaksumista suuren yleisön keskuudessa tulevina viikkoina.

"Beyhive" dekoodattu

Tämä "Purple Series", kuten jotkut fanit sitä kutsuvat, on myös herättänyt uudelleen spekulaatioita mahdollisesta kolmannesta musiikkiesityksestä vain päiviä ennen "Lemonaden" kymmenvuotisjuhlaa. Beyoncé ei ole vahvistanut mitään – ja juuri se tekee jokaisesta julkaisusta niin vaikuttavan.

Yksi mekko, yksi väri, täydellinen ajoitus: Beyoncé ei tarvinnut lehdistötiedotetta päästäkseen otsikoihin. Tämä violetti Saint Laurentin asu vahvistaa yhden asian: kukaan ei hallitse visuaalista viestintää kuten hän.