Poptähti Zara Larsson ottaa mikroshortsit käyttöön ja aiheuttaa sensaation

Keväällä 2026 Zara Larsson on tehnyt mikroshortseista nimikkovaatteensa. Ruotsalainen poptähti käyttää jatkuvasti ultralyhyitä asuja maailmankiertueensa, muotikampanjoidensa ja ystävien kanssa vietettyjen lomien välillä – ja internet kuhisee siitä.

"Girls Trip Week": kuvat, jotka sytyttävät some-maailman liekkeihin

Zara Larsson jakoi "Girls Trip Week" -tapahtumassaan sarjan visuaalisesti upeita kuvia, joissa hän yhdistää vuoden 2000 estetiikan moderniin katumuotiin. Eniten puhuttu asu: tummat farkkumikroshortsit mustalla pitsireunuksella ja taivaansininen yläosa, jossa on kukkakuosia ja kristallikoristeisia riipuksia. Runsaat vaaleat laineet, puuteripinkki huulipuna ja tarkka rajaus viimeistelivät tarkoituksellisen rohkean ja itsevarman siluetin.

Katso tämä postaus Instagramissa Zara Larssonin (@zaralarsson) jakama julkaisu

Neonvärinen vyö, joka varastaa shown

Saman sarjan toisessa lookissa Zara Larsson rakensi asunsa ultra-lyhyiden, lantiolla lyhyiden mikroshortsien ympärille. Ne peittyivät lähes kokonaan neonväriseen, kristalleilla koristeltuun vyöhön, joka heijasti valoa. Helmiäishohtoinen toppi pastellisävyisillä korostuksilla ja paksut, kynsikkäät viimeistelivät leikkisän ja tarkoituksella överiksi asetellut kokonaisuuden. Lopputuloksena oli rohkea ja maksimalistinen Y2K-lookki, jossain 2000-luvun nostalgian ja estottoman modernin välimaastossa.

New York Times ja Miu Miu -arkistot

Mikroshortsien trendi ei rajoitu Zara Larssonin lomaan. New York Timesin kanteen huhtikuun lopulla 2026 laulaja esiintyi avoimessa Dsquared2:n kevät/kesä 2005 -arkistotakissa – joka oli tarkoituksella jätetty auki – yhdistettynä 2000-luvun alun Miu Miu -arkistomikrohameeseen, joka on kirkkaan oranssi ja rypytetty reunoilla, ja turkooseihin sukkahousuihin. Mestariluokka aikakausien yhdistämisessä, ei puettuna naamiaisasuihin eikä demonstratiivisesti.

Cosmopolitan ja Desigual-kampanja

Tämä ei ole ensimmäinen kerta vuonna 2026, kun Zara Larsson on valinnut ultralyhyet vaatteet. Cosmopolitan Netherlandsin kanteen hän pukeutui mustaan nauhatoppiin, johon oli yhdistetty vaaleanpunaiset mikroshortsit ja upeat hopeanväriset nilkkurit, joilla oli lähes scifi-estetiikkaa. Muutamaa päivää aiemmin Desigualin kampanjassa hän urheili rispaantuneissa farkkumikroshortseissa, joissa oli violetti, turkoosi ja vaaleanpunainen maaliroiskekuvio, ja asusteina oli kultaiset meritähden muotoiset hiuspinnikset.

Nouseva it-tyttö

Tämän muotioffensiivin ohella Zara Larsson ilmoitti julkaisevansa Midnight Sun: Girls Tripin, joka on hänen viidennen albuminsa Midnight Sun remix-albumi. Albumilla on mukana huolella valittu joukko yhteistyökumppaneita. Maailmankiertueensa, lehtien kansikuviensa ja Desigualin kampanjoidensa myötä 28-vuotias ruotsalainen poptähti on vuonna 2026 vakiinnuttanut asemansa yhtenä kansainvälisen pop-skenen vakiintuneimmista ja näkyvimmistä hahmoista – myös lyhytelokuvien saralla.

Zara Larsson ei keksinyt mikroshortseja – hän muutti ne tyylilauseeksi. Yhdistämällä ne eturivin muotitalojen arkistojen vaatteisiin sekä spontaaneihin ranta-asuihin hän todistaa, että tämä vaate voi olla sekä muotivalinta että henkilökohtainen allekirjoitus. Ja toistaiseksi se toimii.