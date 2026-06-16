Brasilian kannattaja Adriana Lima herättää huomiota katsomossa.

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Perintönsä ylpeä brasilialainen malli Adriana Lima kannusti Brasiliaa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisoissa. Hän meni stadionille kannustamaan Seleçãoa, eikä hänen fanilookkinsa jäänyt huomaamatta katsomossa.

Tyylikkäästi päivitetty tuulettimen ilme

Tilaisuuteen Adriana Lima valitsi yksinkertaisen asun. Hänellä oli yllään Brasilian maajoukkueen ikoninen keltainen paita, jonka hän yhdisti taitavasti farkkutakkiin ja farkkuihin luoden trendikkään "total denim" -lookin. Nerokas tapa muuttaa klassinen faniasu todella muodikkaalle lookille ja todistaa, että joukkuetta on mahdollista kannustaa tyylikkäästi.

Taakse sliipatut hiukset, tunnusomainen yksityiskohta

Kampaukseensa Adriana Lima valitsi tyylikkäät, suorat hiukset. Tämä yksityiskohta, josta on tullut viime kausien merkittävä trendi, tuo kokonaisuuteen hienostuneen ja modernin silauksen, joka on vastakohta jerseyn ja farkkujen rennolle tunnelmalle. Yhdessä luonnollisen meikin kanssa se antaa hänelle hienostuneen eleganssin, joka on uskollinen hänen malli-imagolle.

Intohimoinen kannattaja

Tyylinsä lisäksi Adriana Liman innostus kiehtoi kaikkia. Hetkestä selvästi liikuttuneena hän jakoi innostustaan kutsuen sitä "ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi". Brasiliasta kotoisin oleva hän ei ole koskaan peitellyt kiintymystä maahansa, jota hän ylpeänä edustaa kansainvälisesti. Hänen läsnäolonsa katsomossa kannustamassa Seleçãoa tässä Yhdysvalloissa järjestetyssä kilpailussa kuvaa täydellisesti tätä kansallista ylpeyttä.

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Kansainvälisesti tunnettu malli

Yli kaksikymmentä vuotta sitten löydetty Adriana Lima on vakiinnuttanut asemansa yhtenä sukupolvensa kuuluisimmista malleista. Hän on vakiokasvo catwalkeilla ja kansainvälisissä kampanjoissa, ja hän on luonnollinen brasilialaisen eleganssin lähettiläs jopa stadionin katsomossa.

Tällä fanien arvoisella asulla Adriana Lima todistaa, että eleganssi ja intohimo jalkapalloon voivat kulkea käsi kädessä. Maajoukkuepaidalla, farkuilla ja tyylikkäällä kampauksella hän onnistui herättämään huomiota ja osoittamaan tukensa Brasilialle. Tämä asu ei yllättäen jäänyt huomaamatta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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