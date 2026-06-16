Shakira paljastaa, miksi MM-kisat muuttivat hänen elämänsä paljon musiikin ulkopuolelta.

Léa Michel
Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Official Video) / Youtube

Shakiralle jalkapallon MM-kisat ovat paljon enemmän kuin vain näyttämö.People -lehden haastattelussa kolumbialainen laulaja-lauluntekijä paljasti, kuinka paljon tämä tapahtuma on muokannut hänen elämäänsä – eikä vain musiikillisesti. Hän puhui yhteydestä jalkapalloon, jota hän pitää "murtumattomana".

Tarina, joka alkaa musiikista

Shakiran osallistuminen jalkapallon MM-kisoihin alkoi vuonna 2006, jolloin hän esitti kappaleen "Hips Don't Lie" haitilaisen laulajan ja räppärin Wyclef Jeanin rinnalla. Vuonna 2010 hän jätti jälkensä kisojen historiaan kappaleella "Waka Waka (This Time for Africa)". Hän palasi vuonna 2014 kappaleella "La La La (Brazil 2014)", mikä vahvisti hänen asemansa turnauksen ikonisena artistina. Joka kerta Shakira antaa nimensä kappaleelle, josta on tullut klassikko.

Kokous, joka muutti kaiken

Jalkapallon MM-kisojen vaikutus Shakiran elämään ulottuu paljon musiikin ulkopuolelle. Vuoden 2010 kisojen aikana Shakira tapasi lastensa isän, entisen jalkapalloilijan Gerard Piquén, joka kilpaili tuolloin. Tästä suhteesta syntyivät hänen kaksi poikaansa, 13-vuotias Milan ja 11-vuotias Sasha. Laulaja kutsuu heitä hellästi "Waka-lapsikseen". "Luulen, että he syntyivät tuon laulun ansiosta", hän uskoutuu ja lisää, että he edustavat "kauneinta asiaa, mitä hänelle on koskaan tapahtunut".

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Side, jota hän kuvailee "kohtaloksi"

Kun Shakiralta kysyttiin, mikä vetää häntä takaisin jalkapallon MM-kisoihin yhä uudelleen, hän vastasi yhdellä sanalla: "Kohtalo." Hänelle jokaisessa kisassa on jotain "maagista". Hän muistaa jopa vuoden 2014, jolloin raskaana oleva Sasha "paljastui" hänen faniensa toimesta ja arvasi hänen raskautensa ruudulta. Kaikki nämä muistot vahvistavat entisestään hänen kiintymystänsä tapahtumaan.

Keskeinen rooli vuoden 2026 MM-kisoissa

Shakira on jälleen tänä vuonna näkyvässä asemassa. Hän on jo esiintynyt nigerialaisen laulaja-lauluntekijän Burna Boyn rinnalla avausottelussa laulaen "Dai Dain", vuoden 2026 FIFA World Cup™ -kisojen virallisen kappaleen. Hän tekee myös historiaa osallistumalla kaikkien aikojen ensimmäiseen FIFA World Cup -kisojen puoliaikashow’hun heinäkuun finaalissa Madonnan ja eteläkorealaisen poikabändin BTS:n rinnalla.

Maailmanlaajuisten hittien, käänteentekevän kohtaamisen ja lastensa syntymän myötä Shakira säilyttää ainutlaatuisen yhteyden jalkapallon MM-kisoihin. Tapahtuma oli enemmän kuin pelkkä näyttämö, se todella muutti hänen elämänsä suunnan. Se on rakkaussuhde jalkapalloon, jota laulaja ei selvästikään unohda pian.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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