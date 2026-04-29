Platinanvaaleat hiukset ja yllätysduo: räppäri Doechii ja laulaja Lady Gaga aiheuttavat sensaation

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Lady Gaga ja amerikkalainen räppäri Doechii eivät olleet koskaan aiemmin tehneet yhteistyötä – ja heidän ensimmäinen musiikillinen kohtaamisensa oli välitön sensaatio. 27. huhtikuuta 2026 julkaistu "Runway"-musiikkivideo on visuaalinen räjähdys, josta on jo muodostumassa yksi vuoden jännittävimmistä muotihetkistä.

Yhteistyö elokuvassa "Paholainen pukeutuu Pradaan 2"

Kappale "Runway" on mukana elokuvan "The Devil Wears Prada 2" soundtrackilla, joka tulee teattereihin 1. toukokuuta 2026. Elokuvassa kappale soi kulissien takaisessa kohtauksessa Milanon muotiviikoilla. Musiikkivideon ohjasi Parris Goebel – kansainvälisesti arvostettu koreografi ja luova johtaja, joka tunnetaan yhteistyöstään Rihannan, Justin Bieberin ja Jennifer Lopezin kanssa sekä Royal Family -ryhmän perustaja.

Kappale nousi välittömästi Billboard Dance Digital Song Sales -listan ykköseksi ja sijoittui Digital Song Sales- ja Dance Streaming Songs -listojen kymmenen parhaan joukkoon.

Katso tämä postaus Instagramissa Lady Gagan (@ladygaga) jakama julkaisu

Doechiin polaarinen blondi

Hiustenmuokkaus herätti eniten kohua sosiaalisessa mediassa. Amerikkalainen räppäri Doechii, joka tunnetaan yleensä pitkistä, kiharista mustista hiuksistaan, esiintyi musiikkivideossa "radikaalissa" muodonmuutoksessa: platinanvalkoisessa peruukissa ja valkaistuissa kulmakarvoissa. Ulkonäkö oli silmiinpistävän samanlainen kuin amerikkalaisella laulaja-lauluntekijällä Lady Gagalla.

Kaksiosainen bleiseri: puhutuin asu

Videon silmiinpistävin hetki kuvaa sitä, kuinka kaksi taiteilijaa kirjaimellisesti jakaa saman kirkkaanpunaisen bleiserin, joka on rakennettu kahdelle vartalolle samanaikaisesti, heidän hartioidensa sulautuessa yhdeksi. Bleiserin alla molemmilla oli valkoinen paita, joka oli napitettu ylhäältä alas mustalla solmiolla – luoden optisen illuusion siitä, että heidän torsonsa olisivat yksi.

Mustat puolisormenpituiset nahkahanskat, kiiltävän rubiininpunainen huulipuna ja savuinen eyeliner täydensivät Doechiin tyylin, ja molemmilla oli Thom Solon veistämät Opera-alustat.

Katseiden sarja

Videolla on mukana mittatilaustyönä tehtyjä asusteita muun muassa LUARilta, Robert Wunilta, Gaurav Guptalta ja Bad Binch Tong Tongilta. Haalareihin kuuluu muun muassa paljetein koristeltuja haalareita, jotka peittävät koko vartalon silmiä ja suuta lukuun ottamatta – yksi musta Doechiille ja yksi valkoinen Gagalle.

Lady Gaga tekee myös silmiinpistävän paluun "Telephone"-aikakauden neonkeltaisiin hiuksiinsa, joihin on yhdistetty veistoksellinen sininen laskostettu hame ja kartionmuotoinen hunnuhattu. Doechii puolestaan esiintyy toisessa jaksossa luonnollisen mustat hiuksensa leveälierisen vaaleanpunaisen ja oranssin höyhenhatun alla, ja lisäksi hänellä on musta korsettimekko, jossa on geometriset leikkaukset.

Kaksi taiteilijaa, jotka unelmoivat yhdessä olemisesta

Vaikka yhteistyö on laajuudessaan yllättävä, se juontaa juurensa pitkäaikaisesta molemminpuolisesta ihailusta. Doechii on maininnut Lady Gagan "merkittävänä vaikuttajana" ja kuvailee itseään "Lady Gagan suurimmaksi faniksi". Gaga puolestaan kertoi brittiläiselle Voguelle viime heinäkuussa: "Doechii tuo mukanaan kynän, joka tuntuu heti legendaariselta. Rakastuin hänen musiikkiinsa ja hänen syvästi henkilökohtaiseen näkökulmaansa." Tapaaminen oli väistämätön.

Yhdessä videossa Lady Gaga ja Doechii todistivat, että heillä on paljon enemmän kuin vain punainen bleiseri: yhteinen näkemys muodista rajattomana leikkikenttänä. "Runway" ei ole vain elokuvakappale – se on kahden artistin visuaalinen manifesti.