Coachellassa malli Heidi Klum piiloutui yllättävän valeasun alle.

Fabienne Ba.
Saksalais-amerikkalainen malli, tv-juontaja ja näyttelijä Heidi Klum yllätti kaikki Coachella 2026 -festivaaleilla paljastamalla osallistuneensa festivaaleille naamioituneena. Hän jakoi kuvia asustaan, joka oli suunniteltu sulautumaan suhteellisen hyvin muiden festivaalikävijöiden joukkoon.

Tuntemattomaan käyttöön suunniteltu tyyli

Festivaaliviikonloppuna (10.–19. huhtikuuta 2026) Heidi Klum jakoi Instagramissa videon, jossa hän esiintyi Coachellassa asussaan, joka poikkesi hänen tavallisesta asustaan. Hänellä oli yllään ylisuuret aurinkolasit ja yksivärinen asukokonaisuus, johon kuului avokas body ja leveälahkeiset housut. Vaatimattomien asusteiden ja rentojen elementtien yhdistelmä antoi hänelle mahdollisuuden liikkua huomaamattomammin festivaalialueella. Tämä naamiointi todennäköisesti heijastaa halua nauttia tapahtumasta herättämättä välittömästi huomiota.

Toinen esiintyminen hiustenmuutoksen kera

Toisessa postauksessa Heidi Klum esiintyy mustassa peruukissa ja erilaisessa asussa, joka koostuu löysästä yläosasta, verkkosukkahousuista ja saappaista. Tämä hiustenmuokkaus muuttaa jälleen hänen ulkonäköään ja vahvistaa naamiointivaikutusta. Postaukset ovat herättäneet lukuisia kommentteja internetin käyttäjiltä, joista jotkut korostavat, kuinka vaikeaa Heidi Klumin tunnistaminen on.

Coachella, tila tyylilliselle kokeilulle

Coachella-festivaali on tunnettu taiteilijoiden ja julkisuuden henkilöiden tyylien monimuotoisuudesta. Tapahtumassa omaksutut tyylit mielletään usein omaperäisiksi visuaalisiksi kannanotoiksi. Tässä yhteydessä asun valinta voidaan nähdä tapana tutkia uutta esteettistä puolta.

Läsnäolo, joka liittyy musiikki- ja luovaan maailmaan

Heidi Klum jakoi myös kuvia DJ Diplon esiintymisestä. Hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä Diplon kanssa musiikkiprojektissa. Tämä läsnäolo korostaa festivaalin kulttuurista ulottuvuutta, joka tuo yhteen taiteilijoita, luovia tekijöitä ja ammattilaisia eri aloilta. Coachella tarjoaa kohtaamispaikan eri taiteenaloille musiikista muotiin.

Esiintymällä naamioituneena Coachella 2026 -festivaaleilla Heidi Klum havainnollistaa tähän kulttuurikalenterin merkittävään tapahtumaan liittyvää luovaa ulottuvuutta. Tämä esiintyminen vahvistaa myös festivaalin roolia taiteellisen ilmaisun tilana, jossa perinteisiä koodeja voidaan tulkita uudelleen.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Drew Barrymore puhuu tunteikkaasti kahden keisarinleikkauksensa psykologisista vaikutuksista.
"Meidät tyrmättiin": Näyttelijä Scarlett Johansson muistelee alkujaan showbisneksessä

