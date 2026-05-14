Mekossa Venus Williams aiheutti sensaation muotoilluilla käsivarsillaan.

Amerikkalainen tennispelaaja Venus Williams tuli "paahtamaan" (kiusaamaan/teasettamaan) amerikkalaista koomikkoa, näyttelijää, käsikirjoittajaa ja tuottajaa Kevin Hartia Kia Forumissa Los Angelesissa – ja hän saavutti kaksoisvoiton saamalla huoneen nauramaan ja loi yhden illan upeimmista asuista.

Vaaleanpunainen Barbie-tyylinen mekko

Venus Williams valitsi tähän iltaan pitkän, eloisan pinkin mekon patentoidulla viimeistelyllä – kiiltävästä kankaasta, joka loi "nestemäisen" vaikutelman jokaisella liikkeellä, ja jota korosti kierretty drapeerattu yksityiskohta vyötäröllä. Leikkauksessa oli pyöreä pääntie ja polven alapuolelle ulottuva levenevä helma, jotka antoivat retroa ja nostalgista tunnelmaa, jota tasapainotti kankaan ultramoderni kiilto. Metallinhohtoiset teräväkärkiset avokkaat ja ripaus minimalistisia koruja – herkkä kaulakoru ja rannekoru – täydensivät ilmeen.

Bob-leikkaus, joka täydentää "muodonmuutoksen"

Myös Venus Williamsilla oli tilaisuutta varten uusi kampaus: terävä, olkapäille ulottuva polkkatukka, jossa oli silmiin asti ulottuva tuuhea otsatukka. Poikkeuksena tavanomaisesta pituudesta se antoi lookille entistäkin itsevarmemman ulottuvuuden – modernin, täsmällisen ja täydellisesti illan energiaan sopivan.

Veistetyt käsivarret, jotka aiheuttavat kohua

Yhtä paljon huomiota sosiaalisessa mediassa kuin itse mekko herätti Venus Williamsin pukeutumistapa. Hihaton leikkaus jätti hänen käsivartensa täysin paljaiksi – käsivarret, jotka olivat vuosien intensiivisen harjoittelun muovaamia. Tämä muistuttaa siitä, että nainen voi olla lihaksikas ja että fyysinen voima on olennainen osa naisen kehoa ilman, että sitä tarvitsee väitellä tai kommentoida poikkeamana. Mestari ilmentää paremmin kuin kukaan muu ajatusta siitä, että vahvuus ja eleganssi voivat paitsi esiintyä rinnakkain myös vahvistaa toisiaan.

Muotiviikko kahdessa näytöksessä

Tämä asu saapui vain päiviä vuoden 2026 Met-gaalan jälkeen, jonka toinen puheenjohtajista oli Venus Williams. Tilaisuudessa hänellä oli yllään Swarovski-kristalleilla koristeltu verkkomekko, joka oli saanut inspiraationsa taiteilija Robert Pruittin omakuvasta – merkityksellinen teos, taidetta ja perheen kunnianosoitusta yhdistävä kokonaisuus. Kaksi tapahtumaa, kaksi täysin erilaista lookia – mutta sama nainen, yhtä vaikuttava molemmissa.

Met-gaalassa Kevin Hart Roastissa yhdessä viikossa – Venus Williams todisti, että hän navigoi taiteen ja komedian välillä yhtä helposti kuin kentällä lavasteiden välillä. Ja että hänen käyttämänsä vaaleanpunainen mekko, jota hän käytti muotoiltujen käsivarsien ja uuden polkkatukan kanssa, oli arvokkaampi kuin mikään titteli.