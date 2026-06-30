Dua Lipa jakaa parhaat hetket häämatkaltaan Italiassa

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Brittiläinen laulaja-lauluntekijä Dua Lipa nauttii täysin siemauksin vastavihitystä. Vain muutama viikko näyttelijä Callum Turnerin kanssa naimisiinmenon jälkeen hän jakoi Instagramissa sarjan häämatkakuvia, jotka oli otettu Italian auringon alla. Idyllisen maiseman, intiimien hetkien ja säteilevän onnen keskellä hän tarjosi seuraajilleen vilauksen tästä lumoavasta hetkestä.

Idyllinen häämatka Italiassa

Dua Lipa on asettunut idylliseen ympäristöön. Hän nauttii aurinkoisesta lomasta Toscanan rannikolla, jota hän itse kuvaili todelliseksi "paratiisiksi maan päällä". Valokuvagalleriassaan hän näyttää rentoutuneelta ja säteilevältä nauttien maisemista, auringosta ja rennosta italialaisesta elämäntyylistä. Romanttinen loma, joka sopii täydellisesti hänen juhlimaansa tilaisuuteen.

Yhteistyön hetkiä miehensä kanssa

Ympäristön lisäksi nämä kuvat huokuvat rakkautta ja yhteishenkeä. Joissakin rehellisissä kuvissa Dua Lipa poseeraa aviomiehensä Callum Turnerin rinnalla spontaaneissa ja herkissä hetkissä. Yhdessä selfieissä pari säteilee onnea, ja laulaja esittelee ylpeänä uutta vihkisormustaan, joka sopii hänen kihlasormukseensa. Nämä suloiset kuvat todistavat vastanaineiden ilosta.

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Sisiliassa vietetty hääjuhla

Tämä häämatka seuraa paljon julkisuutta saaneita häitä. Dua Lipa ja Callum Turner vannoivat häävalansa kolmipäiväisten juhlien aikana Sisiliassa. Pariskunnan kuuluisuuteen sopiva tapahtuma aloitti uuden luvun heidän suhteessaan. Näkyvästi iloinen Dua Lipa ei ole salannut onneaan häiden jälkeen.

Näillä kuvilla Italian häämatkaltaan Dua Lipa tarjoaa seuraajilleen aurinkoisen ja romanttisen hetken. Unelmoivien maisemien, läheisen siteen aviomiehensä kanssa ja vastanaineeksi tulemisen ilon lomassa hän nauttii täysin siemauksin tästä ainutlaatuisesta hetkestä. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa hänen fanejaan, jotka ovat iloisia nähdessään hänet niin säteilevänä.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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