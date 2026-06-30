Wimbledonissa tennispelaaja Naomi Osaka aiheutti sensaation upealla asullaan.

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

Japanilainen tennispelaaja Naomi Osaka aiheutti sensaation saapuessaan kentälle valkoisessa kimonoa muistuttavassa asussa. Hänen tyylikäs ja merkityksellinen esiintymisensä otettiin vastaan yleisön suosionosoituksin.

Kimonosta inspiroitunut mekko

Lontoon nurmikon koristamiseksi Naomi Osaka valitsi pitkän, hulmuavan puvun, joka on saanut inspiraationsa japanilaisesta seremoniapuvusta. Kurjilla ja kirsikankukilla kirjailtu puvun suunnitteli yhteistyössä tokiolaisen suunnittelijan Hana Yagin kanssa. Yagi yhdisti sen perinteiseen hiuskoristeeseen, kanzashiin. Merkittävä yksityiskohta: kokonaan valkoinen puku noudatti huolellisesti turnauksen tunnettua pukukoodia. Seitsemästä eri tekstiilistä valmistettu puku oli huomattavasti uudelleenkäytetympi kuin vintage-kimonot ja perinteinen hääpuku.

Kunnianosoitus hänen juurilleen

Esteettisen vetovoimansa lisäksi tällä asulla oli vahva symbolinen merkitys. Naomi Osaka selitti, että Wimbledonin sitoutuminen perinteisiin oli saanut hänet pohtimaan omaa kulttuuriperintöään. "Mieleeni tulee ikonisin siluetti, ja minulle se on kimono", hän uskoutui. Hän mainitsi myös odottamattoman inspiraation lähteen: Lucy Liun esittämän hahmon elokuvassa "Kill Bill", joka käytti valkoista kimonoa. Hänelle se oli tapa osoittaa kunnioitusta Japanille.

Muoti ilmaisukeinona

Naomi Osakalle jokainen kentälle astuminen on tilaisuus kertoa tarina. Ennen ottelua hän jopa riisui pitkän mekkonsa paljastaen valkoisen urheiluasun, jota koristivat kohokuvioidut kukat ja joka myytiin loppuun muutamassa tunnissa alennusmyynnin alkamisen jälkeen. Tyylitajustaan tunnettu Naomi Osaka vahvistaa jälleen kerran taipumuksensa näyttäviin esiintymisiin. Mestari ei ole pelkästään urheilullisia suorituksia tehnyt, vaan hän muuttaa jokaisen kentälle astumisen todelliseksi muotihetkeksi, jota hänen faninsa ympäri maailmaa tarkkailevat.

Tällä kimonosta inspiroituneella asulla Naomi Osaka teki silmiinpistävän vaikutuksen heti Wimbledonin ensimmäisestä päivästä lähtien. Hän todisti jälleen kerran osaavansa yhdistää urheilun ja tyylin. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan, jotka odottavat aina innolla hänen seuraavaa esiintymistään.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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