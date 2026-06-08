50-vuotias näyttelijä Charlize Theron jakaa kauneusrituaalin, josta hän ei voi elää ilman.

Fabienne Ba.
@charlizeafrica / Instagram

Kun Charlize Theronilta kysytään ihonhoitorutiinistaan, hän ei epäröi hetkeäkään. Eteläafrikkalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja malli selittää hehkunsa yhden vaiheen ansioksi: punavalohoidon.

Kauneustunnustus, joka levisi viraaliksi sosiaalisessa mediassa

Kaikki alkoi haastattelusta "Ask Me Anything" -videoon . Kun Charlize Theronilta kysyttiin ihonhoitotuotteesta, josta hän ei ehdottomasti voisi elää ilman, hän ei epäröinyt. "Voi, olen ihan hulluna näihin ihonhoitolasereihin. Minulla on omani aina mukanani. Minulla on tämä malli, minulla on tuo toinen, minulla on ne kaikki", hän tunnusti ja lisäsi puolihymyillen: "Voisin elää punaisen laserin tai punaisen valon sisällä milloin vain – olisin erittäin onnellinen."

Spontaani lausunto, kaukana anekdooteista. Muutama kuukausi aiemmin Charlize Theron puhui aiheesta yhtä innostuneesti amerikkalaisessa podcastissa: "Asun jatkuvasti punaisen valon naamiossa. Se on ainoa asia, jonka olen tehnyt viimeisten kahden vuoden aikana, ja jossa olen ajatellut: 'Vau, näen todella eron'."

Mikä punainen valo tarkalleen ottaen on?

Tämän nimen takana piilee hoitotekniikka nimeltä punavalohoito tai tarkemmin sanottuna punainen LED-hoito. Periaate on yksinkertainen: iho altistetaan lyhyille valoaallonpituuksille, yleensä 630–700 nanometriä. Nämä aallot tunkeutuvat epidermiksen pintakerroksiin ja saatavilla olevien tietojen mukaan stimuloivat kollageenin tuotantoa ja solujen toimintaa syvällä ihossa. Ei-invasiivinen, kivuton ja toipumisaikaa vaatimaton toimenpide on nopeasti vakiinnuttanut asemansa hellävaraisena vaihtoehtona invasiivisille toimenpiteille.

Hollywood haluaa lisää

Charlize Theron ei ole ainoa, joka on sisällyttänyt punaiset LEDit päivittäiseen rutiiniinsa. Victoria Beckham, joka on tehnyt ihostaan yhden kauneusbrändinsä näkyvistä tunnusmerkeistä, on julkisesti tukenut niitä useaan otteeseen. Myös brittiläinen näyttelijä Elizabeth Hurley on myöntänyt käyttävänsä niitä päivittäin.

Kaikilla kolmella on yhteinen lähestymistapa: asteittainen, hidas mutta johdonmukainen hoito pikemminkin kuin nopea säteilyryöppy. Tämä filosofia on linjassa nykykauneudenhoidon laajemman trendin kanssa – jota joskus kutsutaan "ihoinvestoinniksi" – jossa tuloksia rakennetaan ajan myötä, ei yksittäisen toimenpiteen tuloksena.

Käyttämällä punaista valoa avoimesti päivittäin Charlize Theron tarjoaa paljon enemmän kuin ihonhoitovinkin. Hän hahmottelee hienovaraisesti tietynlaista kauneusfilosofiaa viisikymppisille: filosofiaa, joka perustuu kärsivällisyyteen ja tiettyyn itseluottamukseen omasta ulkonäöstä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
93-vuotiaana tämä näyttelijä osoittaa eleganssia, joka kiehtoo edelleen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

93-vuotiaana tämä näyttelijä osoittaa eleganssia, joka kiehtoo edelleen.

Ensimmäisessä Lontoon Power of Women -palkintogaalassa (vuosittainen seremonia, jossa juhlitaan inspiroivia naisia ja heidän saavutuksiaan) brittiläinen näyttelijä Joan...

Vuosia 13-vuotiaana kuvatun kohtauksen jälkeen tämä näyttelijä käy ennennäkemätöntä taistelua

Saksalainen näyttelijä ja malli Nastassja Kinski on juuri saavuttanut historiallisen voiton. Kymmenen vuotta kestäneen oikeustaistelun jälkeen hän on...

Näyttelijä Anne Hathaway muuttaa pyjaman tyylikkääksi vaatteeksi, ja tulos on yllättävä.

New Yorkissa yhdysvaltalainen näyttelijä Anne Hathaway herätti hiljattain päitä asulla, joka hämärtää mukavuuden ja eleganssin välistä rajaa. Pyjamahenkisen...

Pitkää hametta käyttäen tämä kurvikkaiden muotojen vaikuttaja todistaa, että yksikin yksityiskohta voi olla ratkaiseva.

Ranskalais-serbialainen sisällöntuottaja Militza Yovanka (@militzayovanka) todisti jälleen kerran kykynsä tyylikkäisiin esiintymisiin vuoden 2026 Ranskan avoimissa. Hänen salaisuutensa? Pitkä...

Bella Hadidin uusin vintage-rantalookki aiheuttaa kohua

Amerikkalainen malli Bella Hadid vaikuttaa olevan tyytyväisempi imagoonsa kuin koskaan. Paljon keskustelua herättäneen Cannesin-esiintymisen jälkeen hän julkaisi Instagramissa...

"Urheilulliset käsivarret": Jennifer Garner loistaa oranssissa aukkoisessa mekossa

Amerikkalainen näyttelijä Jennifer Garner on yksi Hollywoodin rakastetuimmista näyttelijöistä. Uuteen kesäkuvaukseensa hän suostui poseeraamaan useissa asuissa – ja...