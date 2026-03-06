"Upea": Nicole Kidman uskaltaa käyttää upeaa hametta punaisella matolla

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman valaisi Scarpettan New Yorkin ensi-illan ultratyylikkäällä kokomustalla asullaan. Australialainen näyttelijä vangitsi kaikkien huomion ja todisti jälleen kerran olevansa ehdoton punaisen maton mestaruus.

Hienostunut musta puku

Regal Union Squarella pidetyssä tapahtumassa Nicole Kidmanilla oli yllään ylisuuri musta kaksirivinen bleiseri kultaisilla napeilla ja musta hame, jota koristivat herkät höyhenkoristeet. Tämä upea, kevyt ja teksturoitu hame toi ilmavan silauksen bleiserin maskuliiniseen asuun. Hopeiset renkaat täydensivät kokonaisuuden elegantilla tavalla.

Laineikkaat hiukset ja luonnollinen hehku

Hänen väljät, laineikkaat vaaleat hiuksensa kehystävät säteileviä kasvoja, ja hienovarainen meikki korosti hänen luonnollista hehkuaan. Nicole Kidman huokui itsevarmuutta ja vaivatonta Hollywood-charmia poseeratessaan amerikkalaisen näyttelijättären, tuottajan ja ohjaajan Jamie Lee Curtisin, vastanäyttelijänsä, kanssa elokuvassa "Scarpetta", jossa hän esittää loistavaa oikeuslääkäri Kay Scarpettaa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Nicole Kidmanin (@nicolekidman) jakama julkaisu

"Magnificent": fanit ovat kunnioituksessa

Reaktiot tulvivat sosiaalisessa mediassa: "Upea Nicole, aina niin tyylikäs" tai "Tämä hame on upea, näytät täydelliseltä". Fanit ylistävät hänen rohkeuttaan ja kykyään yhdistää vaivattomasti räätälöinti ja naisellisuus.

Scarpetta: trilleri, joka lupaa räjähtää

Amazon Prime Video -sarja, joka on saatavilla 11. maaliskuuta alkaen, näkee Nicole Kidmanin ratkaisevan huipputeknologiaan liittyviä rikoksia Jamie Lee Curtisin (hänen sisarensa Dorothy) ja Ariana DeBosen rinnalla. Ensi-illassa Nicole puhui tyttäristään lämmöllä: " He kertovat minulle keitä he ovat."

Nicole Kidman loi upean kokomustan asun höyhenhameellaan ja ylisuurella bleiserillään. 58-vuotiaana hän määritteli uudelleen punaisen maton eleganssin ja todisti, että todellinen tyyli on iän ulottumattomissa – jos joku sitä vielä epäili.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
67-vuotias Jamie Lee Curtis kääntää katseita elegantissa mustassa mekossaan.
"Kissat eivät ole ystävällisiä eläimiä": tämän laulajan kommentit herättävät kiistaa

