Sharon Stone, 68, yllättää kohun saaneella nahka-asullaan.

@sharonstone / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Sharon Stone jatkaa tyylinormien haastamista ulkonäöllään, joka ei jätä ketään kylmäksi. Hänen uusin (oletettavasti) nahkaasunsa on herättänyt lukuisia reaktioita ihailusta keskusteluun.

Nahkainen ulkonäkö, joka jakaa mielipiteitä

Instagramissa jaetussa kuvassa Sharon Stone istuu sängyllä makuuhuoneessa yllään mustat rintaliivit, jotka ovat oletettavasti nahkaa. Istuvista osista koostuva asu herätti välittömästi uudelleen keskustelua "rohkeista muotivalinnoista tietyn ikäisille naisille". Tämä tyylivalinta on yhdenmukainen Sharon Stonen tyylillisen lähestymistavan kanssa: rohkeat lookit leikittelevät Hollywood-tyylikkyyden koodeilla ja horjuttavat niitä.

Jotkut näkevät sen tyylillisen vapauden osoituksena, toiset taas provokaationa, jota pidetään liian rohkeana perinteiselle punaiselle matolle. Muistetaan: iästä riippumatta pukeutuminen ei ole koskaan ollut luvanvaraista. Kyse ei ole "rohkeudesta" 60 vuoden jälkeen, vaan yksinkertaisesti vapaudesta: vapaudesta käyttää mitä haluaa, milloin haluaa. Naisten vartaloista ei keskustella.





Väitetty tyylillinen vapaus

Sharon Stone on useiden vuosien ajan tehnyt lukuisia huomiota herättäviä muoti-esiintymisiä vuorotellen strukturoitujen pukujen, läpikuultavien vaatteiden ja "kokeellisempien" siluettien välillä. Tämä uusi nahkaasu jatkaa samaa linjaa: ilmeikkään muodin linjaa, jossa ikä ei sanele vaatevalintoja.

Keskustelun lisäksi tämä ulkonäkö kuvaa alan laajempaa trendiä: muotia, jossa julkisuuden henkilöt irtautuvat ikään tai konventioihin liittyvistä odotuksista. Sharon Stone ilmentää siten rohkeaa lähestymistapaa tyyliin, joka perustuu vapauteen ja kokeiluun.

Lyhyesti sanottuna, tällä (oletettavasti) nahka-asulla Sharon Stone vahvistaa jälleen kerran asemansa arvaamattomana muoti-ikonina. Itselleen uskollisena hän rikkoo sääntöjä yrittämättä miellyttää kaikkia ja muistuttaa meitä siitä, että tyylillä ei ole ikää tai kiinteitä sääntöjä – vain rohkeita valintoja.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Hailey Bieber valaisee punaisen maton hohtavassa harmaassa pitsimekossa.
Heidi Klum tekee vaikutuksen yksinkertaisessa ja elegantissa ranta-asussa

