Hailey Bieber tuo vintage-leopardikuvioisen mekon takaisin parrasvaloihin paljeteilla koristellulla versiolla.

Hänet tunnetaan puhtaasta ja minimalistisesta tyylistään, mutta Hailey Bieber on ilmeisesti päättänyt kääntää sivua. Ihonhoitobrändi "Rhode" -yrityksen perustaja on jo useiden kausien ajan kerännyt leopardikuvioisia asuja katutyylisistä asuista arvostetuimpiin juhliin.

Tarkkaan määritelty tyylillinen kehitys

Hänen uusin näyttävä asunsa? Armani Privén paljetein koristeltu iltapuku, joka tuo eläinkuvion uudelleen rohkealla twistillä. Hailey Bieber on vähitellen korvannut valkoiset, beige- ja mustat vaatteensa leopardikuvioilla syyskuusta 2024 lähtien, siirtyen pois tavanomaisesta minimalistisesta tyylistään. Tämä muutos on näkynyt useissa huolellisesti valituissa asuissa: toteme-takissa, Saint Laurentin ponihiuslaukussa ja sitten vuoden 1996 arkistoista löytyvässä vintage-Versacen mekossa.

Katso tämä postaus Instagramissa Hailey Rhode Bieberin (@haileybieber) jakama julkaisu

Versacen syksy 1996: ensimmäinen askel kohti leopardiarkistoa

Yksi tämän muutoksen käännekohdista on kesäkuussa 2025. Business of Fashionin järjestämässä Business of Beauty Global Forumissa Stanly Ranchissa Kaliforniassa Hailey Bieber valitsi Versacen leopardikuvioisen vintage-mekon syksy/talvi 1996 -mallistosta – mallistosta, jonka Gianni Versace suunnitteli vähän ennen kuolemaansa.

Hihaton, epäsymmetrisellä pääntiellä ja minimimitalla varustettu mekko oli koristeltu mustalla ja kermanvärisellä luonnonturkisreunuksella – ei vain yksinkertaisella printillä. Merkittävä yksityiskohta: samaa mekkoa oli käyttänyt malli Amber Valletta American Voguen syyskuun 1996 numerossa, ja sen oli valokuvannut Stephen Meisel. Kirurgisen tarkka arkistovalinta, jonka oli suunnitellut hänen henkilökohtainen stylistinsa Dani Michelle.

Leopardikuvio siirtyy klubityyliin Pariisissa

Muutamaa kuukautta myöhemmin, Pariisin muotiviikoilla syyskuussa 2025, Hailey Bieber vaihtoi kaksi asua samana iltana: Saint Laurentin kevät/kesä 2026 -näytöksen jälkeen hän vaihtoi ensimmäisen asunsa vartalonmyötäiseen, korkeakauluksiseen ja pitkähihaiseen Saint Laurentin leopardikuvioiseen tyllijerseymekkoon, jota hän käytti mustien sukkahousujen ja reisikorkuisten lakattujen nahkasaappaiden kanssa. Ehdottomasti iltamenoihin sopiva asu, kaukana mistään virallisesta tapahtumasta.

Paljettiversio: kun leopardikuvio muuttuu hopeanhohtoiseksi

Hailey Bieberin leopardikuvio nousi uudelle tasolle Vanity Fairin Oscar-juhlissa vuonna 2026. Amerikkalainen malli ja yrittäjä saapui lavalle Armani Privén leopardikuvioisessa iltapuvussa, joka oli tehty kokonaan paljeteista ja antoi eläinkuviolle hohtavan viimeistelyn. Minimalistiselle tyylilleen uskollisena Hailey Bieber yhdisti mekon teräväkärkisiin avokkaisiin, herkkiin timanttikoruihin ja kirsikanpunaiseen manikyyriin, ja hänen hiuksensa oli muotoiltu pitkäksi polkkatukkaksi, jossa on pörröiset latvat.

Miksi tämä hetki on tärkeä leoparditrendille

Eläinkuviot ovat tehneet paluun useissa kevät/kesänäytöksissä päivitetyissä, vähemmän räikeissä versioissa, usein yhdistettynä neutraaleihin sävyihin tai puhtaisiin linjoihin, mikä on luonut hienostuneisuutta. Hailey Bieber vie paljetein koristellun version pukeutumalla näin korkean profiilin tapahtumaan ja vie kuvion uudelle tasolle: erityistilaisuuden tasolle. Leopardikuvio on edelleen välttämätön vaate vuodelle 2026 ja sen jälkeen, ja Hailey Bieber on tällä hetkellä yksi sen kiehtovimmista lähettiläistä.

Hailey Bieberin uran tekee erityisen mielenkiintoiseksi hänen lähestymistapansa johdonmukaisuus: hän ei seurannut vain trendiä, vaan rakensi sen pala palalta Versacen arkistoista Armanin paljetteihin ja Saint Laurentin tylliin. Hänen käsissään leopardikuvio ei ole enää vain kuvio – se on kieli.