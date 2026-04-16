Tämä 62-vuotias näyttelijä urheilee lomallaan minimalistisissa ranta-asuissa ja aiheuttaa kohua.

Fabienne Ba.
@lisarinna / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna nauttii aurinkoisesta lomastaan minimalistisissa asuissa. Hän on esitellyt useita ranta-asuja, joita on kommentoitu paljon Instagramissa.

Lisa Rinna esittelee loma-asujaan yksi toisensa jälkeen.

Lisa Rinna jakoi useita kuvia trooppisesta lomastaan postauksessa otsikolla "Paratiisi", ja samana päivänä julkaistiin toinen karuselli. Kuvissa Lisa Rinna esiintyy erilaisissa ranta-asuissa, mukaan lukien setit, joissa on herkät olkaimet, ja musta siluetti, jossa on sivuilla leikkaukset. Postauksissa hänen matkansa sijoittuu Tahitin ja Bora Boran välille Ranskan Polynesiassa.

Asusta toiseen Lisa Rinna pysyy uskollisena hyvin yksinkertaiselle tyylilleen: siisteille leikkauksille ja asenteelle, joka asettaa itsevarmuuden liioittelun edelle. Juuri tämä hillitty lähestymistapa on pitkälti ruokkinut verkkoreaktioita.

Katso tämä postaus Instagramissa

LISARINNAn (@lisarinna) jakama julkaisu

Minimalistiset ranta-asut, jotka herättävät kohua

Julkkislehdistön levittämissä kuvissa Lisa Rinna esiintyy sinisessä ja punaisessa asussa, mustassa asussa, jota täydentää olkihattu, ja myöhemmin graafisemmassa mustassa versiossa. Useat mediat korostivat tätä "hyvin minimalististen tyylien" sarjaa, joka herätti välittömästi huomiota.

Katso tämä postaus Instagramissa

LISARINNAn (@lisarinna) jakama julkaisu

Lomakuvasarja, joka herätti paljon keskustelua Instagramissa

Lisa Rinna oli jo julkaissut 7. huhtikuuta 2026 vedessä ottamiaan kuvia aviomiehensä, amerikkalaisen näyttelijän Harry Hamlinin, kanssa. Useat mediat esittivät kohtauksen "kunnianosoituksena Kylie Jennerin ja Timothée Chalametin lomakuville".

Myös Lisa Rinnan ikä mainitaan usein näiden kuvien mediahuomiossa. Mediassa korostetaan hänen ryhtiään, itsevarmuuttaan ja tapaansa käyttää näitä kesäasuja. Näillä minimalistisilla ranta-asuilla Lisa Rinna muistuttaa meitä siitä, että yksinkertaisesta siluetista voi tulla mieleenpainuva, kun sitä puetaan ryhdikkäästi.

Tahitin ja Bora Boran välisellä lomamatkalla Lisa Rinna muutti kuvasarjan paljon puhutuksi nousseeksi muotihetkeksi. Hänen ranta-asunsa, jotka toistuvat postauksesta toiseen, luovat aurinkoisen ja ikäpositiivisen ilmeen.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Korot jalassa, maila kädessä: tämä vaikuttaja aiheuttaa sensaation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

