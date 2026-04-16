Tämä 62-vuotias näyttelijä urheilee lomallaan minimalistisissa ranta-asuissa ja aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna nauttii aurinkoisesta lomastaan minimalistisissa asuissa. Hän on esitellyt useita ranta-asuja, joita on kommentoitu paljon Instagramissa.

Lisa Rinna esittelee loma-asujaan yksi toisensa jälkeen.

Lisa Rinna jakoi useita kuvia trooppisesta lomastaan postauksessa otsikolla "Paratiisi", ja samana päivänä julkaistiin toinen karuselli. Kuvissa Lisa Rinna esiintyy erilaisissa ranta-asuissa, mukaan lukien setit, joissa on herkät olkaimet, ja musta siluetti, jossa on sivuilla leikkaukset. Postauksissa hänen matkansa sijoittuu Tahitin ja Bora Boran välille Ranskan Polynesiassa.

Asusta toiseen Lisa Rinna pysyy uskollisena hyvin yksinkertaiselle tyylilleen: siisteille leikkauksille ja asenteelle, joka asettaa itsevarmuuden liioittelun edelle. Juuri tämä hillitty lähestymistapa on pitkälti ruokkinut verkkoreaktioita.

Minimalistiset ranta-asut, jotka herättävät kohua

Julkkislehdistön levittämissä kuvissa Lisa Rinna esiintyy sinisessä ja punaisessa asussa, mustassa asussa, jota täydentää olkihattu, ja myöhemmin graafisemmassa mustassa versiossa. Useat mediat korostivat tätä "hyvin minimalististen tyylien" sarjaa, joka herätti välittömästi huomiota.

Lomakuvasarja, joka herätti paljon keskustelua Instagramissa

Lisa Rinna oli jo julkaissut 7. huhtikuuta 2026 vedessä ottamiaan kuvia aviomiehensä, amerikkalaisen näyttelijän Harry Hamlinin, kanssa. Useat mediat esittivät kohtauksen "kunnianosoituksena Kylie Jennerin ja Timothée Chalametin lomakuville".

Myös Lisa Rinnan ikä mainitaan usein näiden kuvien mediahuomiossa. Mediassa korostetaan hänen ryhtiään, itsevarmuuttaan ja tapaansa käyttää näitä kesäasuja. Näillä minimalistisilla ranta-asuilla Lisa Rinna muistuttaa meitä siitä, että yksinkertaisesta siluetista voi tulla mieleenpainuva, kun sitä puetaan ryhdikkäästi.

Tahitin ja Bora Boran välisellä lomamatkalla Lisa Rinna muutti kuvasarjan paljon puhutuksi nousseeksi muotihetkeksi. Hänen ranta-asunsa, jotka toistuvat postauksesta toiseen, luovat aurinkoisen ja ikäpositiivisen ilmeen.