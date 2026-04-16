Katie Holmesin hiusmuodonmuutos tällä pitkällä "bronze"-polkkatukkalla aiheuttaa sensaation.

Hylättyään pitkät, tummanruskeat hiuksensa vuosien ajan, amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Katie Holmes urheilee pitkää polkkaa karamellin ja hunajan sävyillä, joka kiehtoo sekä hänen fanejaan että tämän hetken kampaajia.

Katie Holmes esitteli uuden hiustyylinsä Christopher John Rogers x Old Navy -yhteistyön lanseerausjuhlissa New Yorkissa huhtikuussa 2026. Hänellä oli pitkä, vaaleanruskea polkkatukka yhdistettynä rennon asuun, johon kuuluivat farkut ja keltainen ribbineulospaita. Yhtenäinen kokonaisuus korosti entisestään hänen kampauksensa raikasta ja uutta ilmettä.

Katie Holmesin valitsema pituus vastaa täsmälleen sitä, mitä kampaajat kuvailevat "clavicut": leikkaus, joka päättyy solisluuhun. Tämä "lob"-tyyli mahdollistaa sekä volyymin että helpon nutturakampauksen, mutta pysyy yksinkertaisena arkikäytössä. Tätä puolipitkää leikkausta, klassisen polkkatukka-leikkauksen ja pitkien hiusten väliltä, pidetään tällä hetkellä yhtenä imartelevimmista tyyleistä, ja se sopii monille kasvomuodoille ja ikäisille.

Leikkauksen lisäksi otsikoissa on kyse erityisesti väristä. Katie Holmes on vaihtanut syvän brunettensa kullanruskeaan, joka on jotain vaalean kastanjanruskean ja hillityn vaalean välillä, sävyyn, jota nykyään kutsutaan nimellä "bronde". Tämä ruskean ja vaalean sekoitus, joka oli erittäin suosittu julkkisten keskuudessa vuosina 2025–2026, sopii erityisen hyvin lämpimille ja vaaleille ihotyypeille ja antaa samalla luonnollisen vaalean vaikutelman. Toisin kuin erittäin viileät vaaleat, tämä sävy vaatii vähemmän hoitoa ja kasvaa paremmin, mikä tekee siitä sekä käytännöllisen että esteettisesti miellyttävän valinnan.

Katie Holmesin uutta kampausta on jo ylistetty inspiraation lähteenä naisille, jotka haluavat muutoksen ilman radikaalia muodonmuutosta. Pitkä, solisluihin asti ulottuva polkkatukka yhdistettynä hillittyyn pronssiin näyttää olevan ihanteellinen ratkaisu kevät/kesä 2026 -lookiin, joka on raikas, tyylikäs ja helppohoitoinen.

Hailey Bieber tuo vintage-leopardikuvioisen mekon takaisin parrasvaloihin paljeteilla koristellulla versiolla.

