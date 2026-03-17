"Tummemmat hiukset sopivat hänelle paremmin": 52-vuotias Heidi Klum valitsee muotoilevan mekon

Saksalais-amerikkalainen malli, juontaja ja näyttelijä Heidi Klum häikäisi vuoden 2026 Oscar-gaalan punaisella matolla veistoksellisessa kultaisessa mekossa, joka herätti ihailua ajattomalla eleganssillaan.

Hihaton kultainen mekko

Heidi Klum valitsi olkaimettoman kultaisen pylväsmäisen mekon, jota koristivat kristallit ja pystysuorat kirjonnat, jotka muotoilivat siluettia kuin toinen iho. Tämä samppanjanvärinen luomus, joka kimalsi salamien alla, korosti hänen hoikkaa vartaloaan strukturoidulla yläosalla, joka korosti hänen vyötäröään ja hartioitaan.

Hienostuneet asusteet ja hohtava meikki

Heidi Klum täydensi kokonaisuuden kerrostetuilla helmikaulakoruilla ja hentoisella ristiriipuksella, jotka toivat tähän moderniin lookiin ripauksen vintage-tyylikkyyttä. Hänen hunajanvaaleat hiuksensa, jotka oli muotoiltu löysiksi laineiksi ja jaettu keskijakauksella, kehystävät säteilevän meikin: hehkuvan ihon, puuterimaisen pinkin luomivärin ja hillityn neutraalin smoky eye -meikin, joka korosti hänen säteilevää hymyään.

Innostuneet reaktiot: "Erittäin eleganttia!"

Sosiaalinen media purkautui ylistyksestä: "Niin elegantti", "Olet jumalatar 52-vuotiaana!" , fanit huudahtivat. Monet panivat merkille myös hänen hieman tummemmat hiuksensa: "Tummemmat hiukset sopivat hänelle paremmin, ne kirkastavat hänen kasvojaan", toisessa kommentissa luki. Tämä veistoksellinen mekko vahvistaa hänen asemansa punaisen maton kuningattarena, vaikka hänellä ei olekaan ehdokkuutta.

Elokuvamaailman suurimmassa illassa läsnä ollut Heidi Klum ilmensi Hollywood-tyyliä ajattomalla itsevarmuudella. Hän todisti tällä veistoksellisella kultaisella mekolla, että eleganssi ja rohkeus ovat ihailevia. "Erittäin elegantti" look keräsi kiitosta ja ihailevia kommentteja hänen upeasta hiuksestaan.