Raskaana oleva näyttelijä kääntää päitä vihreässä mekossa Margot Robbien rinnalla.

Raskaana oleva australialainen näyttelijä ja malli Samara Weaving käänsi katseita "Ready or Not 2: Here I Come" -elokuvan ensi-illassa vihreässä mekossa, joka ylpeänä paljasti hänen vauvavatsansa.

Rohkeasti leikattu vihreä mekko

Tässä näytöksessä 16. maaliskuuta 2026 Samara Weaving korosti lavaa pistaasivihreässä, neliönmuotoisessa vartalonmyötäisessä mekossa, jossa oli neliönmuotoinen pääntie ja silmiinpistävä neliönmuotoinen aukko vatsan kohdalla, joka paljasti itsevarmasti hänen vauvavatsansa. Tämä luomus korosti odottavan äidin kurveja elegantilla ja vartalonmyötäisellä tavalla ja todisti, että äitiys voi joskus olla synonyymi muotirohkeudelle. Pehmeän, modernin vihreän sävy imarteli hänen ihoaan ja kirkasti hänen vartaloaan.

Tyylikkäät asusteet ja "hienostunut" meikki

Samara täydensi asunsa mustilla teräväkärkisillä korkokengillä, helmikaulakorulla, yhteensopivilla korvakoruilla ja hillityllä timanttisormuksella. Myöhemmin hän lisäsi asuunsa suklaanruskean trenssitakin luodakseen vaivattoman tyylikkään ilmeen. Hänen vaaleat hiuksensa, jotka oli muotoiltu hienostuneeksi nutturaksi kasvoja kehystävillä suortuvilla, täydensivät hänen hohtavaa meikkiään: ruusunpunaiset posket, kiiltävän pinkit huulet, graafinen rajauskynä ja kirkkaanpunaiset kynnet.

Margot Robbie, uskollinen ystävä boheemilla tyylillä

Tapahtuma toi yhteen kaksi australialaista tähteä: näyttelijä ja tuottaja Margot Robbien, joka tuli tukemaan ystäväänsä boheemissa asukokonaisuudessa, johon kuului karamellinvärinen nahkatakki hihattoman mustan kuplamekon päällä, mustat cowboy-saappaat ja rento vintage-tunnelma. Kaksi ystävää, vierekkäin säteilevinä, muodostivat viehättävän kaksikon, joka yhdisti raskauden vaivattomaan cooliuteen.

Äitiysmuoti: Samara mullistaa genren

Samara Weaving tunnetaan rohkeista äitiysasuistaan – kuten hiljattain ottamastaan revitystä mustasta crop topista – jossa hän hylkäsi konservatiiviset tyylit ja juhlisti vauvavatsaansa äärimmäisenä muotiasusteena. Hänen stylistinsa Jordan Dorso loistaa äitiyden muuttamisessa haute couture -muotinäytökseksi.

Tällä vihreällä, vatsan kohdalla auki olevalla mekolla Samara Weaving mullistaa äitiyden ja todistaa, että raskaus voi todellakin olla synonyymi punaiselle matolle. Tyyli, joka inspiroi ja vapauttaa odottavia äitejä.