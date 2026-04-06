"Jäykän ihmisen oireyhtymä": mistä sairaudesta laulaja Céline Dion kärsii?

Useiden terveysongelmien leimaamien vuosien jälkeen Céline Dion on ilmoittanut palaavansa lavalle tänä syksynä. Quebeciläisen laulajan on määrä esiintyä Pariisin La Défense Arenalla kymmenen konsertin sarjassa 12. syyskuuta ja 14. lokakuuta välisenä aikana. Tämä odotettu paluu tulee samaan aikaan, kun artisti kärsii jäykän ihmisen oireyhtymästä, harvinaisesta neurologisesta sairaudesta, joka vaikuttaa vakavasti liikuntakykyyn ja kykyyn esiintyä lavalla. Ilmoitus, joka tehtiin artistin syntymäpäivänä 30. maaliskuuta, sai merkittävää mediahuomiota ja auttoi lisäämään tietoisuutta tästä vielä suhteellisen tuntemattomasta sairaudesta.

Harvinainen neurologinen sairaus

Jäykän ihmisen oireyhtymä, joka tunnetaan myös nimellä Moersch-Woltmanin oireyhtymä, on keskushermostoon vaikuttava sairaus. Se aiheuttaa progressiivista lihasjäykkyyttä ja kivuliaita kouristuksia, jotka voivat ilmetä arvaamattomasti.

Tämä tila on edelleen harvinainen. Arviot vaihtelevat, mutta sen uskotaan vaikuttavan vain muutamaan ihmiseen kymmenistä tai sadoista tuhansista. Se vaikuttaa useammin naisiin ja ilmenee useimmiten aikuisuudessa, yleensä 30–50 vuoden iässä.

Oireiden alkuperää ei ole täysin selvitetty. Tutkijat kannattavat hypoteesia autoimmuunisairaudesta, jossa immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti tiettyjä kehon soluja vastaan häiriten normaalia lihasten toimintaa.

Oireita, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä elämää

Tärkein oire on etenevä lihasjäykkyys, erityisesti vartalossa ja raajoissa. Tämä jäykkyys voi vaikeuttaa liikkumista ja vaikuttaa itsenäisyyteen.

Potilaat voivat myös kokea äkillisiä, kivuliaita lihaskouristuksia. Näitä supistuksia voivat laukaista useat tekijät, kuten odottamattomat äänet, fyysinen kosketus tai voimakkaat tunteet. Vakavimmissa tapauksissa tila voi merkittävästi rajoittaa kävelykykyä tai tiettyjen päivittäisten tehtävien suorittamista.

Eteneminen vaihtelee henkilöstä toiseen. Jotkut potilaat säilyttävät suhteellisen liikkuvuutensa, kun taas toisilla oireet pahenevat asteittain.

Parantumaton sairaus, mutta oireita lievittäviä hoitoja on olemassa.

Jäykän ihmisen oireyhtymään ei ole parannuskeinoa. Asianmukaisella hoidolla voidaan kuitenkin vähentää oireiden vakavuutta ja parantaa elämänlaatua.

Hoitoon kuuluu tyypillisesti lääkitys lihaskouristusten vähentämiseksi. Täydentävät lähestymistavat, kuten fysioterapia tai mukautettu fyysinen aktiivisuus, voivat myös auttaa ylläpitämään liikkuvuutta. Varhainen diagnoosi mahdollistaa usein tilan paremman hallinnan ja voi rajoittaa sen vaikutusta jokapäiväiseen elämään.

Jäykän ihmisen oireyhtymä on harvinainen neurologinen häiriö, joka voi vaikuttaa merkittävästi liikkuvuuteen ja itsenäisyyteen. Céline Dionin paluu lavalle Pariisissa on tuonut tämän vielä vähän tunnetun tilan parrasvaloihin. Parannuskeinon puuttumisesta huolimatta asianmukainen hoito voi hallita oireita paremmin ja säilyttää potilaiden elämänlaadun.