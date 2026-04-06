Kuparinväristen kiharoiden ja pixie-leikkauksen välissä Kylie Jennerillä on silmiinpistävä vintage-lookki.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner käänsi katseita dramaattisella hiusmuodonmuutoksellaan, johon kuuluivat kuparinväriset kiharat ja moderni pixie-leikkauksen versio. Tämä tyylinmuutos oli osa Puss Puss -lehden numeron 23 kuvauksia, joissa yrittäjä omaksui vintage-henkisen estetiikan.

Kylie Jenner on tottunut kokeilemaan erilaisia hiusvärejä ja -pituuksia, ja tarjoaa tässä retrotulkinnan, jossa yhdistyvät teksturoitu tyyli ja rohkeat sävyt.

Kuparinväriset kiharat, joissa on selkeä retrotyyli

Päälookin keskiössä on kuparinvärinen peruukki kiiltävine kiharoineen, jotka lisäävät kokonaisuuteen hohtavan ulottuvuuden. Tämä lämmin sävy on vastakohtana kuvausten neutraalimmille väripaleteille ja luo silmiinpistävän visuaalisen vaikutelman. Meikki täydentää muodonmuutoksen intensiivisellä smoky eye -meikillä ja rohkealla eyeliner-rajauksella, jotka vahvistavat tyylin vintage-henkeä. Kokonaisvaikutelma tuo mieleen tiettyjä 1900-luvun alun esteettisiä viittauksia, joita on tarkasteltu modernilla lähestymistavalla.

Tämä kampausvalinta korostaa halua leikitellä klassisilla koodeilla säilyttäen samalla modernin ilmeen.

Pixie-leikkauksen uusi versio värikkäästä versiosta

Muissa kuvauskuvissa Kylie Jennerillä on hyvin lyhyt pixie-leikkaus, jota korostavat vaaleanpunaiset raidat. Tämä variaatio lisää kuvasarjaan uuden ulottuvuuden ja havainnollistaa tutkittujen tyylien monimuotoisuutta. Pixie-leikkaus, joka usein yhdistetään rohkeaan tyyliin, on vastakohtana tuuheammille kuparinvärisille kiharoille. Tämä kontrasti auttaa vahvistamaan kuvauksen visuaalista identiteettiä.

Asusteet ja siluetit täydentävät tätä retro-estetiikkaa, ja kappaleet ovat saaneet inspiraationsa vintage-muodista.

Paljon puhuttu hiustenmuokkaus

Internetin käyttäjät reagoivat kuviin nopeasti ja ylistivät Kylie Jennerin kykyä uudistua erilaisten kampausten avulla. Kommenteissa korostettiin erityisesti kuparin värin omaperäisyyttä ja pixie-leikkauksen visuaalista tehoa.

Lukuisista kauneustransformaatioistaan tunnettu yrittäjä vahvistaa kiinnostuksensa tyylillisiin kokeiluihin. Jokainen uusi look herättää huomiota ja auttaa ruokkimaan trendejä.

Vintage-estetiikkaa, joka on edelleen läsnä muodissa

Vintage-tyyli vaikuttaa edelleen moniin nykyluomuksiin. Menneistä aikakausista inspiroituneita kampauksia tarkastellaan säännöllisesti moderneilla tekniikoilla. Tässä kuvaussessiossa Kylie Jenner havainnollistaa, kuinka retroviittauksia voidaan soveltaa nykyaikaisten tyylien luomiseen. Hän tarjoaa hiusmuodonmuutoksen, joka tulkitsee vintage-koodit uudelleen modernilla twistillä.

Tämä kuvaus vahvistaa jatkuvaa kiinnostusta retrotyylejä kohtaan ja korostaa samalla yrittäjän kykyä tutkia erilaisia visuaalisia identiteettejä.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Jäykän ihmisen oireyhtymä": mistä sairaudesta laulaja Céline Dion kärsii?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Jäykän ihmisen oireyhtymä": mistä sairaudesta laulaja Céline Dion kärsii?

Useiden terveysongelmien leimaamien vuosien jälkeen Céline Dion on ilmoittanut palaavansa lavalle tänä syksynä. Quebeciläisen laulajan on määrä esiintyä...

Tämä koripalloilija jakaa luonnonläheisiä lomakuviaan veden äärellä.

Amerikkalainen ammattilaiskoripalloilija Sophie Cunningham jakoi hiljattain Instagramissa sarjan lomakuvia, jotka tarjoavat kurkistuksen hänen rantalomaansa. WNBA-pelaaja vaikuttaa rentoutuneelta ja...

"Latinalaisamerikkalainen kaunotar": tämä näyttelijä lumoaa säteilevällä eleganssillaan

Puertoricolais-amerikkalainen näyttelijä Adria Arjona lumosi hiljattain internetin käyttäjät jakamalla uuden kuvakarusellin Instagramissa. Kannessa hän esiintyy luonnollisessa meikissä ja...

Auringonpaisteisessa lomassa Jessica Alba jakaa kuvia, jotka saavat hänen faninsa puhumaan.

Amerikkalainen näyttelijä, malli ja yrittäjä Jessica Alba jakoi hiljattain vilauksen aurinkoisesta lomastaan Instagramissa julkaistujen kuvien kautta. Hän näyttää...

"Upea": Tämä näyttelijä poseeraa vintage-pitsissä 47-vuotiaana ja juhlii itseluottamusta

Amerikkalainen näyttelijä January Jones jakoi itsestään kuvan vintage-pitsissä, joka sai lukuisia positiivisia reaktioita sosiaalisessa mediassa. Kuvan avulla hän...

"Jumalatar": Laulaja Jennie aiheuttaa sensaation minimalistisessa asussaan

Eteläkorealainen räppäri, laulaja, tanssija, malli ja näyttelijä Jennie herätti huomiota jaettuaan uuden kuvakarusellin Instagramissa. Hän esiintyy aurinkoisessa ympäristössä,...