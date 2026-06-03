Jennifer Lopez esiintyi New Yorkissa näyttävästi hienostuneessa asussaan.

New Yorkissa mainostaessaan elokuvaa "Office Romance" amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Jennifer Lopez valitsi asun, joka käänsi päitä. Asuun kuului pitsitoppi, jossa oli selkeästi 2010-luvulta inspiroitunut yksityiskohta, sekä kampaus, jota hän harvoin käyttää.

Pitsitoppi retro-yksityiskohdilla

Instagramissa julkaistussa karusellikuvassa Jennifer Lopez poseeraa olkaimettomassa norsunluunvärisessä pitsitopissa, jossa on peplum-koristelu vyötäröllä. Tämä röyhelöinen yksityiskohta, joka oli erittäin muodikas 2010-luvulla, tekee nyt paluun punaiselle matolle. Hän yhdisti topin mustaan maksihameeseen ja hiuksiinsa työnnettyyn mustaan rusettiin luodakseen elegantin kontrastin vaalean ja tumman välille.

Harvoin käytetty kampaus

Kampauksensa suhteen Jennifer Lopez valitsi puoliksi nostetun hiuksen – hiukset vedettynä taaksepäin, loput vapaana – vaihtoehdon, jota hän harvoin valitsee. Muotilehdistön mukaan hän ei ollut käyttänyt sitä maaliskuussa järjestetyn hyväntekeväisyystapahtuman jälkeen ja sitä ennen tammikuusta 2025 lähtien. Tottunut pitämään hiuksiaan auki, suorina tai laineikkaina, Jennifer Lopez esitteli siksi suuret kultaiset korvarenkaansa, joita oli koristeltu timanteilla.

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2010-luvun trendin paluu

Tämä valinta kuvaa vakiintunutta muoti-ilmiötä: peplum-kampausten suurta paluuta, joka oli 2010-luvun alun symboli. Tyyli on vähitellen palaamassa etualalle, ja useat julkkikset, kuten amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Emma Stone, australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, laulaja ja ohjaaja Nicole Kidman sekä kanadalainen näyttelijä Rachel McAdams, ovat viime aikoina ottaneet sen omakseen. Elvyttämällä sen Jennifer Lopez vahvistaa asemaansa trendinluojana.

Retrotyylisen pitsitopin, mustan maksihameen ja "epätavallisen" kampauksen myötä Jennifer Lopez teki tyylikkään esiintymisen New Yorkissa. Jokaisella yrityksellä hän vahvistaa tarkkaa tyylitajuaan ja kykyään yhdistää viittauksia menneisiin trendeihin ajattomaan eleganssiin.