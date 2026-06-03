"Eleganssilla ei ole ikärajaa": 68-vuotias Michelle Pfeiffer lumoaa hienostuneessa valkoisessa mekossa

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä Michelle Pfeiffer aiheutti sensaation vuoden 2026 Gotham Television Awards -gaalan punaisella matolla New Yorkissa. Hienostuneeseen valkoiseen iltapukuun pukeutuneena hän lumosi yleisön sekä verkossa että henkilökohtaisesti osittain hänen kunniakseen järjestetyssä tilaisuudessa.

Norsunluunvalkoinen mekko

Michelle Pfeiffer valitsi tilaisuuteen norsunluunvärisen mekon, jossa yhdistyvät yksinkertaisuus ja hienostuneisuus. Hihattomassa mallissa on herkkä kohokuvioitu kukkakirjonta, joka koristaa yläosaa ja luo teksturoidun, lähes höyhenpeitteisen vaikutelman. Mekko laskeutuu laskostettuun hameeseen, joka lisää liikettä ja keveyttä kokonaisuuteen. Näyttelijätär piti laineikkaat vaaleat hiuksensa vapaana ja valitsi hohtavan meikin ja teräväkärkiset avokkaat ajattoman siluetin luomiseksi.

Tulva netin kehuja

Monet internetin käyttäjät ylistivät hänen ryhtiään ja moninkertaistivat ylistävät kommentit: "Eleganssilla ei ole ikää" , "ylevä" ... Kaikki nämä viestit todistavat Michelle Pfeifferin herättämästä kestävästä ihailusta, jonka tyyli on vertailukohta.

Ilta kunnianosoituksen muodossa

Muodin lisäksi tämä esiintyminen osui samaan aikaan arvostetun palkinnon kanssa. Michelle Pfeifferille myönnettiin Legend Tribute -palkinto, joka tunnustetaan hänen merkittävästä panoksestaan elokuva- ja televisioalalla. Näkyvästi liikuttuneena näyttelijä tunnusti tuntevansa olonsa "kotona" seremoniassa, mikä oli kunnianosoitus yhdelle hänen ikonisimmista rooleistaan, Kissanaiselle elokuvassa "Batman Returns". Sopiva kunnianosoitus taiteilijalle, jonka ura kesti yli neljä vuosikymmentä.

Legendaarinen ura

Michelle Pfeiffer nousi kuuluisuuteen 1980-luvulla ja jätti jälkensä valkokankaalle elokuvillaan, kuten "Scarface", "Dangerous Liaisons" ja "The Fabulous Baker Boys". Viime aikoina hän palasi televisioon kahdella ylistetyllä sarjalla: "Margo's Got Money Trouble" Apple TV+:lla ja "The Madison" Paramount+:lla. Kolminkertainen Oscar-ehdokas hän vahvistaa asemansa merkittävänä hahmona Hollywoodissa.

Upeassa valkoisessa mekossa ja uransa arvoisen kunnianosoituksen myötä Michelle Pfeiffer valaisi vuoden 2026 Gotham Television Awards -gaalan. Hän todisti jälleen kerran, että eleganssilla ja lahjakkuudella ei ole viimeistä käyttöpäivää. Esiintyminen, joka pysyy yhtenä illan kohokohdista.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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