Brooks Nader tuo tämän vintage-"one-piece" -mallin nykyaikaan "odottamattoman" asusteen ansiosta.

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Amerikkalainen malli ja televisiopersoona Brooks Nader jakoi Instagramissa uuden kuvasarjan, jossa hän tulkitsee uudelleen vintage-rantatyylin. Avain hänen tyyliinsä? Odottamaton asuste.

Sinivalkoinen kuviollinen toppi, postikorttityylinen

Brooks Nader valitsi uusimpaan postaukseensa lähes merellisen, sinivalkoisen kuosin. Syvään uurrettu yläosa henkii retrohenkeä: vahva siluetti, sulavat linjat ja juuri sopivasti minimalismia, jotta kuvio puhuu puolestaan. Karusellin eri kuvissa hän tutkii asua joka kulmasta – istuen, seisten, profiilista – korostaakseen yläosan tarkkaa leikkausta. Tämä lavastus muuttaa näennäisen vaivattomasti yksinkertaisen kauneuspostauksen lähes muotiaiheiseksi pääkirjoitukseksi.

Yhteensopiva sarong, asuste, joka muuttaa kaiken

Tämän asun ainutlaatuisuuden tekee sen piilossa oleva keskipiste: sarong. Yläosan kanssa pienintä yksityiskohtaa myöten koordinoitu, tämä kietaisuhameena käytetty drapeerattu vaate yhdistää Brooks Naderin koko asun ja tarjoaa 1950- ja 1960-lukujen vintage-haalareille ominaista visuaalista jatkuvuutta.

Siihen aikaan täydelliset rantatytöt kerrostivat nämä kaksi toisiinsa sopivaa vaatekappaletta luodakseen illuusion yhdestä vaatteesta. Brooks Nader herättää tämän tekniikan henkiin täydellisen helposti. Sarong lakkaa sitten olemasta yksinkertainen ranta-asuste ja siitä tulee elementti, joka jäsentää koko ilmettä – ja joka itsessään antaa sille tyylillisen syvyyden.

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Brooks Naderin (@brooksnader) jakama julkaisu

Pinotut rannekorut ja ylisuuret lasit: rohkea retro-kosketus

Täydentääkseen lookin Brooks Nader valitsi asusteita: pinottuja rannekoruja ranteissa, korvakoruja ja ylisuuria aurinkolaseja. Kolme viittausta viime vuosisadan rantaikoneille Brigitte Bardotista Sophia Loreniin, joka myös vannoi näiden auringon suutelemien ja patsaiden muotoisten siluettien nimeen. Tämä lavastus muistuttaa meitä jälleen kerran siitä, kuinka hyvin Brooks Nader on hallinnut tyylinsä.

Agua Benditan uusi kampanja

Vaikka kuvassa onkin lomakuvan spontaanisuutta, se on itse asiassa osa kampanjaa. Brooks Nader on juuri valittu edustamaan kolumbialaisen Agua Bendita -brändin uutta kesämallistoa. Brändi tunnetaan värikkäistä, käsintehdyistä printeistään ja eteläamerikkalaisesta inspiraatiostaan.

Kommentit kasaantuivat muutaman tunnin sisällä julkaisusta. ”Olen ihan hulluna tähän lookiin”, ”upea”, ”ylellinen” : palautteessa kehuttiin sekä asuvalintaa että Brooks Naderin tapaa stailata se. Todiste, jos sellaista tarvittiin, siitä, että pienellä tietotaidolla ja oikeilla asusteilla klassikosta voi tulla jälleen silmiinpistävän moderni.

Tällä lookilla Brooks Nader muistuttaa meitä totuudesta, jonka muoti löytää jatkuvasti uudelleen: ei aina ylellisimmät vaatekappaleet tee eroa, vaan niiden yhdistämisen taito. Yhdistämällä yhteensopivan sarongin printtitoppiinsa hän luo siluetin, joka on sekä nostalginen että moderni – ja hienovaraisesti vakiinnuttaa yhden kesän 2026 päätrendeistä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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