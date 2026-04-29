"Magnificent": Näyttelijätär Elizabeth Hurley tuo takaisin hippityylisen tyylin

@elizabethhurley1 / Instagram

Brittiläinen näyttelijä, malli ja tuottaja Elizabeth Hurley ei ollut koskaan aiemmin käynyt Stagecoach-musiikkifestivaaleilla. Ensimmäistä kertaa hän teki silmiinpistävän vaikutuksen – rennosti ja vaivattomasti. Hänen aurinkoinen, hippi-chic-tyylinsä oli välitön hitti.

Elizabeth Hurley on "boheemin lännenelokuvan" mestari.

Hän dokumentoi ensimmäisen Stagecoach-festivaalikokemuksensa Instagramissa, jossa hän jakoi ihania hetkiä kumppaninsa Billy Ray Cyrusin kanssa. Elizabeth Hurley oli paikalla tukemassa häntä singlen "On Our Way Along" esiintyessä, jonka Billy esitti triona lastensa Noahin ja Braison Cyrusin kanssa. Hän kirjoitti julkaisuunsa innostuneesti kuvatekstin: "Jeehaaaaaw. Rakastin ensimmäistä Stagecoach-festivaaliani!"

Hänellä oli yllään valkoinen pitsitoppi, jonka päällä oli hapsutetusti kamelinruskea mokkanahkainen takki, jotka vakiinnuttivat kokonaisuuden boheemin lännentyylin sävyissä. Kapeat suoralahkeiset farkut täydensivät asun alaosan. Ruskea nahkainen crossbody-laukku, riipuskaulakoru ja aina läsnä olevat ylisuuret aurinkolasit viimeistelivät lookin, joka oli sekä tyylikäs että rento. Elizabeth Hurley piti hiuksensa auki täydentäen tämän vaivattoman tyylikkään lännentyylin.

Katso tämä postaus Instagramissa

Elizabeth Hurleyn (@elizabethhurley1) jakama julkaisu

Hienovaraisesti hallittu hippi-chic-estetiikka

Tämä asu havainnollistaa täydellisesti sitä, mitä suunnittelijat kutsuvat "festivaalipukeutumiseksi": vaatteita, jotka näyttävät luonnollisilta ja spontaaneilta, mutta ovat itse asiassa täydellisesti yhteensopivia. Pitsi, mokkanahkahapsut, raakafarkut – kolme 70-luvun hippityylin tunnusmerkkiä, jotka on uudelleentulkittu tyylikkään naisen hillityllä eleganssilla.

Yksimielinen reaktio: "loistavaa"

Elizabeth Hurleyn Instagram-julkaisun kommentit olivat erittäin positiivisia. "Upea", "Näytät aivan upealta", " Kuningatar" – hänen 3,7 miljoonaa seuraajaansa ylistivät hänen ulkonäköään yhtä paljon kuin Billy Ray Cyrusin kanssa jaettuja hetkiä. Elizabeth Hurley vahvistaa sen, minkä hänen faninsa ovat jo pitkään tienneet: hän ei tarvitse punaista mattoa herättääkseen huomiota.

Pitsitoppi, hapsutakki ja farkut – Elizabeth Hurley todisti Stagecoach-musiikkifestivaaleilla, että festivaalilookki voi olla sekä yksinkertainen että täydellisesti toteutettu. Hippityyli ei ole kuollut; se vain odotti oikeaa henkilöä pukemaan sen päälleen.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
58-vuotias näyttelijä Nicole Kidman aiheutti sensaation selättömässä mekossa, jossa oli odottamaton yksityiskohta.
Article suivant
Poptähti Zara Larsson ottaa mikroshortsit käyttöön ja aiheuttaa sensaation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

